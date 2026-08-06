Son dakika | Bakan Gürlek Behçet Oktay'ın ailesi ile bir araya gelecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı görevini yürütürken 2009 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybeden Behçet Oktay’ın ailesiyle bir araya gelecek.

GÖRÜŞME BUGÜN OLACAK

Bugün Ankara'da yapılacak olan görüşmede dosyanın yeniden açılmasına yönelik talepler masaya yatırılacak. Oktay’ın ailesi, ölüm olayında FETÖ’nün rolü bulunduğunu öne sürerken, dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor. Görüşmede, ailenin bu yöndeki taleplerini Adalet Bakanı Gürlek’e ileteceği öğrenildi.

BEHÇET OKTAY KİMDİR?

1957 yılında Malatya Hekimhan'da doğan Behçet Oktay, Türk Emniyet Teşkilatı bünyesinde Polis Özel Harekât (PÖH) birimini kuran üç başkandan biridir ve 1997-2009 yılları arasında Özel Harekât Daire Başkanı olarak görev yapmıştır.

Oktay, terörle mücadeledeki başarıları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından "Altın Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası" ile ödüllendirmiştir. 25 Şubat 2009'da Ankara'da aracının içinde başından vurulmuş halde bulunan Behçet Oktay’ın ölümü, kayıtlara ilk etapta "intihar" olarak geçse de aile ve yakınları bu duruma başından beri karşı çıkıyor. Oktay ailesi solak olan Behçet Oktay'ın sağ şakağından vurulmuş olmasını planlı bir suikast olduğunu savunuyor. Oktay'ın ölümünde FETÖ izi iddiaları da uzun zamandan beri gündemde.





