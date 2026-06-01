Son Dakika | Bakan Çiftçi duyurdu: 29 bin jandarma yeni görev yerlerine atandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı’nın 2026 yılı genel atamalarına ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çiftçi, Jandarma Teşkilatı’nın 187 yıldır milletin desteğiyle ülkenin dört bir yanında görev yaptığını belirterek, gerçekleştirilen atamaların hayırlı olmasını temenni etti.

Bakan Çiftçi, 2026 yılı genel atamaları kapsamında toplam 29 bin 353 personelin yeni görev yerlerine atandığını açıkladı. Buna göre, bin 722 subay, 7 bin 933 astsubay, bin 663 uzman jandarma ve 18 bin 35 uzman erbaşın görev yeri değiştirildi.

Açıklamasında Jandarma Teşkilatı’nın yürüttüğü çalışmalara da değinen Çiftçi, personelin asayiş hizmetlerinden trafik güvenliğine, uyuşturucu ve terörle mücadeleden göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye kadar birçok alanda önemli görevler üstlendiğini vurguladı.

Çiftçi, yeni görev yerlerine atanan tüm jandarma personeline başarılar dileyerek, teşkilatın ülkenin huzur ve güvenliği için ortaya koyduğu üstün çalışmaların devam etmesi temennisinde bulundu.