Son Dakika | Bakan Çiftçi duyurdu: 19 bin polisin görev yeri değişti

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2026 Yılı Genel Atama Dönemi kapsamında, 1 bin 528 amir ve 17 bin 568 polis memuru olmak üzere toplam 19 bin 096 kahraman emniyet personelinin yeni görev yerleri belirlendi.

EMNİYETTE YENİ ATAMALAR

Atamaları sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

İçişleri Bakanı'nın açıklaması şu şekilde:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzün 2026 Yılı Genel Atama Dönemi kapsamında, bin 528 amirimiz ve 17 bin 568 polis memurumuz olmak üzere toplam 19 bin 96 kahraman emniyet personelimizin yeni görev yerlerini belirledik. Her biri; milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve kamu düzenimizin muhafazası için gece gündüz demeden büyük bir fedakârlıkla görev yapan teşkilat mensuplarımız, yeni görev yerlerinde de aynı inanç, azim ve sorumluluk anlayışıyla hizmet etmeyi sürdürecektir. Türk Polis Teşkilatımız, devletimizin kudretini, milletimizin duasını ve ay yıldızlı bayrağımızın emanetini omuzlarında taşımaktadır. Atamaların Emniyet Teşkilatımıza, personelimize ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim her birini görünür görünmez her türlü tehlikeden muhafaza eylesin. Görevlerinde muvaffakiyetler versin. Allah yar ve yardımcıları olsun."