Son dakika | Bahçeli ateşkesi Ankara'da bozan Trump'a yüklendi: İran'ı bu sözlerle savundu

MHP lideri Bahçeli, İran ile ateşkesi Ankara'da bozduğunu açıklayan Trump'ı eleştirirken İran'ın kendisini savunmasının 'hak' olduğunu kaydetti. Trump'ın mutabakatı bozmasını sorunlu diye açıklayan Bahçeli, bu açıklamanın (mutabakatın iptali) NATO zirvesinde yapılmasına 'düşündürücüdür' dedi. Bahçeli, Hürmüz boğazının İran tarafından kapatılmasına da sebep değil sonuç dedi. Bahçeli konuşmasında Avrupa Birliği ülkelerine de sert çıkarken Türkiye'nin yerinin Avrupa'nın bekleme salonu olmadığının altını çizdi.

Bahçeli'nin konuşmasındaki ilgili kısım şu şekilde:

"İRAN MUTABAKATIN TARAFIYKEN SALDIRIYA UĞRAMIŞTIR"

-Henüz kısa bir süre önce bölgeye umut veren, çatışmanın ateşini kesen ve nihai anlaşmaya ulaşılması için bir takvim ortaya koyan mutabakatın daha bir ay geçmeden etkisizleştirilmesi, ardından İran topraklarının yeniden bombalanması, barış ihtimaline duyulan güveni sarsmıştır. Burada hadiselerin sırasını tersine çevirmemek lazımdır. İran mutabakatın tarafıyken saldırıya uğramıştır. İran şehirleri bombalanmış, İran vatandaşları hayatlarını kaybetmiş, ülkenin egemenlik sahası askeri müdahalenin hedefi olmuştur.

"SEBEBİ SONUÇ, SONUCU SEBEP GİBİ GÖSTERMEK"

-Bu gerçek görmezden gelinerek Tahran yönetiminin Hürmüz boğazını kapatma yönünde daha sonra aldığı kararları, öncesinde hiçbir gelişme yaşanmamış gibi müstakil bir saldırganlık başlığı altında değerlendirmek doğru, hakkaniyetli ve vicdanlı bir yaklaşım olmayacaktır. Sebebi sonuç, sonucu sebep gibi göstermek hakikati baş aşağı çevirmekten başka bir anlama gelmeyecektir.

"İRAN'IN EMNİYETİNİ SAĞLAMA HAKKI VARDIR"

-İran'ın ülkesine yönelen saldırılar karşısında güvenliğini koruma, egemenlik haklarını müdafaa etme ve milletin can emniyetini sağlama hakkı vardır. Hiçbir devlet imza attığı mutabakatın kendisini koruyacağına inanırken ansızın bombalanmayı sineye çekmek mecburiyetinde değildir. Hiçbir millet topraklarına düşen bombaları sükunet telkinleriyle karşılamak zorunda değildir. İran'dan itidal bekleyenlerin öncelikle İran'ı hedef alan askeri müdahalenin hangi meşru gerekçeyle bağdaştığını izah etmeleri gerekmektedir.

-Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın nükleer programını, bölgedeki askeri faaliyetleri ve Hürmüz boğazındaki gemilerin emniyetiyle ilgili kaygılarının olması da elbette tabiidir. Bu kaygıların müzakere masasında ele alınması, denetlenebilir hükümlere bağlanması ve karşılıklı güvencelerle giderilmesi mümkündür. Nitekim varılan mutabakatın maksadı da budur. Ancak güvenlik kaygısı, bölgemizde daha büyük bir kriz ve kaos meydana getirmenin gerekçesi yapılamaz.

"TRUMP'IN AÇIKLAMASI SORUNLUDUR"

-Devletler arası münasebetler bir gün geçerli sayılıp ertesi gün keyfe keder gerekçelerle hükümsüz ilan edilen şahsi tasarruflarla değil, ahde vefa ilkesiyle yürütülür. Amerika Birleşik Devletleri Başkanının mutabakat benim için bitti açıklaması bu nedenle sorunludur. Mutabakat bir şahsın değil, devletin taahhüdüdür.

"İPTAL AÇIKLAMASININ ZİRVEDE YAPILMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR"

-İran'da bugün varılan mutabakatın yarın kolaylıkla terk edilmesi, yalnız Tahran'ın değil, gelecekte Washington'la masaya oturacak bütün başkentlerin zihninde aynı soruyu doğuracaktır: Buhran kazanı ne zaman yeniden kaynamaya başlayacaktır? Kargaşanın fitili hangi bahaneyle tekrar ateşlenecektir? Müzakere masasının altına döşenen saatli bomba ne zaman infilak edecektir? Barış ümidi hangi hesap uğruna bir kez daha kursaklarda bırakılacaktır? Bu sorular cevapsız bırakılamaz. Üstelik söz konusu açıklamanın NATO zirvesi sırasında yapılması da başlı başına düşündürücüdür.

-NATO'nun caydırıcılığı yalnız askeri envanterin büyüklüğüne, savunma harcamalarının miktarına veya hareket kabiliyetinin genişliğine dayanmaz. İttifakın gerçek kuvveti, üyelerinin sözüne duyulan güven, alınan kararların öngörülebilirliği ve müttefiklik hukukunun muhafazasıdır. Uluslararası bir mutabakatın süratle terk edildiği, askeri müdahalenin müzakerenin önüne geçtiği bir vasatta aynı anda ittifak hukukundan, karşılıklı güvenceden ve müşterek güvenlikten söz etmek ciddi bir çelişki doğuracaktır. Bir taraftan müttefiklere uzun vadeli taahhütler verilerken diğer taraftan birkaç hafta önce imzalanan bir mutabakatın sona erdiğinin açıklanması kaçınılmaz olarak güvenilirlik meselesini gündeme taşıyacaktır.

"HÜRMÜZ'ÜN KAPATILMASI BU KOPUŞUN ARDINDAN MEYDANA GELMİŞTİR"

-Hürmüz boğazının kapatılması da işte bu kopuşun ardından meydana gelmiştir. Hürmüz'de oluşan tabloyu İran'ın sebepsiz veya keyfi bir tasarrufu gibi takdim etmek gerçeklerin yalnızca yarısını anlatmaktadır. Hürmüz, dünya ekonomisinin, enerji arzının, deniz ticaretinin ve milyonlarca insanın geçim şartlarının birbirine bağlandığı stratejik bir geçittir. Burada yaşanan her kesinti petrol ve doğal gazı taşıyan gemilerden başlayarak üretim maliyetlerine, ulaşım giderlerine, gıda fiyatlarına ve nihayet vatandaşların sofrasına kadar uzanacaktır.

-Hürmüz'deki kilitlenmenin anahtarı da kaynağı da mutabakatın bozulduğu yerde aranmalıdır. Müzakere masasının hükmü korunup askeri yöntemlere müracaat edilmeseydi bugün Hürmüz boğazının kapanmasını değil, nihai anlaşmanın hangi esaslar üzerinde yükseleceğini konuşuyor olacaktık.

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"TÜRKİYE'NİN BULUNMADIĞI HİÇBİR GÜVENLİK DENKLEMİ KALICI OLAMAYACAKTIR"

Ukrayna sahasından Karadeniz'e, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Doğu Akdeniz'den Ortadoğu'ya kadar uzanan geniş jeopolitik kuşakta Türkiye'nin bulunmadığı hiçbir güvenlik denklemi kalıcı olamayacaktır. Türkiye'nin hesaba katılmadığı hiçbir enerji koridoru sürdürülebilir olamayacaktır. Türkiye'nin dışarıda bırakıldığı hiçbir bölgesel istikrar projesi başarıya ulaşamayacaktır. Bu durum bir temenni değil, değişen dünyanın ortaya çıkardığı stratejik bir gerçektir. Ne var ki Avrupa Birliği uzun yıllardır bu gerçeği görmek yerine günü kurtaran siyasi reflekslerle hareket etmeyi tercih etmiştir.

"AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE'Yİ BEKLEME ODALARINDA TUTARKEN KENDİ STRATEJİK UFKUNU DARALTMIŞTIR"

Türkiye'nin üyelik süreci teknik kriterlerden çok siyasi ön yargılarla değerlendirilmiştir. Aşılması gereken fasıllar bloke edilmiş, yerine getirilmesi gereken yükümlülükler ertelenmiş, verilen sözler tutulmamış, Türkiye'nin haklı beklentileri sürekli başka gündemlerin gölgesinde bırakılmıştır.

"TÜRKİYE'NİN DIŞLANDIĞI YILLAR AVRUPA'YA NE KAZANDIRMIŞTIR?"

Bu yaklaşım yalnızca Türkiye'ye değil, Avrupa'ya da zarar vermiştir. Çünkü Avrupa Birliği Türkiye'yi bekleme odalarında tutarken kendi stratejik ufkunu daraltmıştır. Türkiye'yi dışarıda bırakarak Avrupa'nın daha güçlü olacağını düşünenler, bugün karşı karşıya kaldıkları güvenlik ve istikrar sorunlarına dönüp bakmalıdır. Sorulması gereken sorular şunlardır: Türkiye'nin dışlandığı yıllar Avrupa'ya ne kazandırmıştır? Göç krizleri mi çözülmüştür? Enerji güvenliği mi sağlanmıştır? Savunma kapasitesi mi güçlenmiştir? Jeopolitik kırılganlıklar mı ortadan kalkmıştır? Bunların hiçbirisi gerçekleşmemiştir. Aksine Avrupa her geçen gün daha fazla stratejik belirsizlikle karşı karşıya kalmıştır.

"MESELE, AVRUPA'NIN JEOPOLİTİK GERÇEKLERLE YÜZLEŞİP YÜZLEŞEMEYECEĞİDİR"

Bu nedenle Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci artık yalnızca üyelik müzakereleri başlığı altında ele alınabilecek bir mesele olmaktan çıkmıştır. Mesele, Avrupa'nın kendi geleceğini nasıl tasavvur ettiğidir. Mesele, Avrupa'nın jeopolitik gerçeklerle yüzleşip yüzleşemeyeceğidir. Mesele, Avrupa'nın stratejik aklıyla ideolojik ön yargıları arasında hangi tercihi yapacağıdır.

"TÜRKİYE YALNIZCA KENDİSİNE KARŞI DÜRÜST OLUNMASINI İSTEMEKTEDİR"

Milliyetçi Hareket Partisi olarak görüşümüz açıktır. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri karşılıklı saygı, egemenlik eşitliği ve hakkaniyet temelinde ilerlemelidir. Türkiye ne bir yükümlülükten kaçmaktadır, ne de bir ayrıcalık talep etmektedir. Türkiye yalnızca kendisine karşı dürüst olunmasını istemektedir. Türkiye yalnızca çifte standartların son bulmasını istemektedir. Türkiye yalnızca ortaklık hukukunun gereğinin yerine getirilmesini istemektedir. Elbette Gümrük Birliği'nin güncellenmesi önemlidir. Elbette vize serbestisi sürecinin tamamlanması önemlidir. Elbette ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi önemlidir. Ancak bunlardan daha önemli olan husus, Avrupa'nın Türkiye'yi artık geçici ihtiyaçlarının hatırlandığı, kriz zamanlarında kapısı çalınan, işler normale döndüğünde ise yeniden ötelenen bir ülke gibi görme alışkanlığından vazgeçmesidir.

"TÜRKİYE'NİN YERİ AVRUPA'NIN BEKLEME SALONU DEĞİLDİR"

Türkiye'nin yeri Avrupa'nın bekleme salonu değildir! Türkiye'nin yeri stratejik kararların şekillendiği masalarda hak ettiği ağırlıkla bulunmaktır.

MİÇOTAKİS'E DE YÜKLENDİ

Bu çerçevede son günlerde Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye'nin Avrupa güvenlik mekanizmalarındaki rolünü adalar denizindeki ihtilaflara bağlayan açıklamaları son derece vahimdir.

Avrupa'nın güvenliğini Atina'nın dar siyasi hesaplarına mahkum etmek ne akılcıdır ne de sürdürülebilirdir. Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkiler üçüncü ülkelerin ön yargılarına, seçim hesaplarına veya tarihi korkularına rehin bırakılamaz. Hiçbir ülke kendi ikili sorunlarını Avrupa'nın müşterek güvenlik gündemi gibi sunma hakkına sahip değildir. Hiçbir başkent Türkiye'nin meşru hak ve menfaatlerini tartışma konusu yapamaz! Türkiye, milli müzakere masalarında pazarlık unsuru değildir! Türkiye'nin egemenlik hakları herhangi bir siyasi şantajın konusu olamaz! Bu hususta tavrımızın değişmesi söz konusu dahi olamaz.

"TÜRKİYE AVRUPA İÇİN BİR SEÇENEK DEĞİL HALATTIR"

Ancak burada altını çizmekle istediğim konu, bu tartışmayı yalnızca Yunanistan veya belirli ihtilaflar düzeyine indirgememektir. Çünkü burada yatan niyet söze dökülenden daha büyüktür. Ve Avrupa'nın yeni dünya düzeninde nasıl bir konum alacağı, bu niyete ortak olup olmadığının sınanmasıdır. Avrupa Türkiye ile birlikte mi hareket edecek, yoksa eski ön yargıların esiri olarak mı kalacak?

Önümüzdeki yıllar bu sorunun cevabını verecektir. Fakat hangi şart altında olursa olsun değişmeyecek bir gerçek varsa o da şudur: Türkiye Avrupa için bir seçenek değil, içine düştüğü kuyuya uzanan güvenli bir halattır. Türkiye Avrupa'nın güvenliği, istikrarı, enerji arzı, ticaret yolları ve jeopolitik dengesi bakımından vazgeçilmez bir stratejik gerçekliktir. Bu gerçeği kabul edenler kazanacaktır. Görmezden gelenler ise değişen dünyanın sertlerine er ya da geç çarpıp dağılacaktır.