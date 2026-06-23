Son dakika | Bahçeli Bakan Gürlek'e sahip çıktı

Haftalık grup toplantısında konuşan Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunda Bakan Gürlek'e de yaptırım içeren raporuna tepki gösterdi. Söz konusu AP Türkiye raporunda Adalet Bakanı Akın Gürlek'in AB yaptırım listesine alınması çağrısı da yer alıyordu.

Rapor 381 oy ile kabul edilmişti. MHP lideri Bahçeli haftalık grup toplantısında AP raporuna sert sözlerle yüklendi. Bahçeli'nin konuşmasındaki ilgili kısımlar şu şekilde oldu:

"Avrupa, yıllardır Türkiye'ye demokrasi, hukuk, güvenlik ve dış politika dersi vermeye kalkmakta; rapor kılıfına sokulmuş ithamları, yaptırım imaları ile süslenmiş tehditleri, Türk ve Türkiye karşıtı muhaliflerin bayatlamış ezberlerini ısrarla tedavüle sürmektedir. Yani Avrupa, kendi evinin duvarındaki çatlağı görmüş fakat hala Türkiye'nin kapısına rapor çevirme hevesinden vazgeçmemiştir.

Kendi zaaf ve basiretsizliklerini örtmek için rapor kumaşından yanlışlarına perde biçmeye, itham ipliği ile tazyik nakışı işlemeye, çifte standart söküğünü insan hakları türküleriyle yamamaya çalışmaktadır. Ne var ki bu yamalı bohçadan ne hakikat çıkar, ne hakkaniyet çıkar, ne de Türkiye'ye istikamet çizecek bir irade çıkar.

"TÜRK MİLLETİNE BİÇİM VERECEK TERZİ..."

Gaflet uykusundan hülyalara dalanlar iyi duysun. Kin nöbetinde bekleyenler kulağını açsın ve işitsin. Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır. Atalarımız boşuna "el atına binen tez iner" dememiştir. Yıllarca kendi güvenliğini ve idaresini başkasının atına bindirenler şimdi o atın dizginlerinin kendi ellerinde olmadığını anlamaya başlamıştır.

Böyle bir Avrupa hangi yüzle Türkiye'ye ders vermeye kalkışacak, hangi akılla Türk devletine aklı sıra ayar çekecek, hangi cüretle aziz milletimizin kıymetlerine, devletimizin makamlarına dil uzatacaktır?"

"TÜRK YARGISI BRÜKSEL SALONLARINDA YAZILAN RAPORLARIN HİMAYESİNDE KARAR VERMEZ"

Bahçeli, Türk yargısının Brüksel'de yazılmış metinler himayesinde karar vermeyeceğinin mesajını verdi.

"Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Avrupa Parlamentosu 2025 yılı Türkiye raporu da işte bu eğri cetvelle çizilmiş bir metindir. Bu rapor bağlayıcı olmayabilir. Fakat taşıdığı siyasi niyet bakımından üzerinde dikkatle durulması gereken bir belgedir.

Raporun en vahim bölümlerinden biri de yargı gücümüzü abluka altına alma teşebbüsüdür.

Bağımsız Türk Yargısı ve Egemenlik Türkiye'nin yargı erkine uzatılmış arsız, sapkın ve umarsız dalalet dili sıradan bir eleştiri kapsamında yorumlanamaz. Devam eden yargı süreçlerini siyasi saiklerle yorumlamak, bağımsız Türk mahkemelerini yönlendirmeye kalkmak vesayet hevesidir, tahakküm arzusudur. Yüce Türk yargısı Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imaları ile yüzü Batı'ya çevrilip hizaya getirilemez!

RAPORDAKİ ÜLKÜ OCAKLARI KISMINA DA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

"Avrupa Parlamentosu raporunda hepimizin yetiştiği o kutlu ocağı, göz aydınlığımız, gönül ferahlığımız olan Ülkü Ocaklarımıza yönelen ifadeler de eski bir husumetin yeni kılıfa sokulmuş halidir. Bu mesele yeni değildir.

Dün Washington'da Ülkü Ocakları aleyhine dosya açmaya çalışanlar vardı, bugün Brüksel'de aynı karalama faaliyetini rapor satırlarına iliştirenler vardır. Dün Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde 2022 tarihli Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın içine Ülkü Ocakları'nın terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını öngören izansız bir madde sıkıştırılmak istenmiştir.

O gün Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığımız da bu girişimi esefle karşılamış, bunun asılsız ithamlarla örülmüş, köklü müttefiklik hukukuna yakışmayan, Türkiye karşıtı lobilerin Avrupa'da da sahnelediği yanlı bir teşebbüs olduğunu açıkça ilan etmiştir.

O gün de hedef aynıydı, bugün de hedef aynıdır. Sözün çıktığı kürsülerin başkentleri değişse de niyetleri değişmemiştir. Türk milliyetçiliğini kriminalize etme, Türk gençliğini millî ve manevi değerlerinden kopartıp köksüzleştirme gayretlerinin farkındayız. Devlete sadakati görev bilen, bayrak ve vatan sevgisini yüreğinden eksik etmeyen, teröre karşı elif gibi dimdik duruşunu koruyan Türk gençliğinin biricik yuvası olan Ülkü Ocakları, Avrupa kamuoyunda hedef tahtasına oturtulmak istenmektedir.

Bilinsin ki Ülkü Ocakları, Türk milletinin 3000 yıllık yürüyüşünün genç yüreklerde diri tutan; irfanı imanla, cesareti ahlakla kavuşturan kutlu bir mekteptir. Ülkü Ocakları dik başlı değil, başı dik Anadolu çocuklarının yurdudur."