Son Dakika | AYM karar verdi! Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Medeni Kanunu'nda yer alan yoksulluk nafakasının "süresiz olarak" ödenmesini öngören hükmü iptal etti.

Süreç, Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin baktığı bir boşanma davasında başladı. Mahkeme, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan ve yoksulluk nafakasının süresiz bağlanmasına imkan tanıyan düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle AYM'ye başvurdu.

İtiraz başvurusunda, maddede geçen "süresiz olarak" ibaresinin iptali talep edildi.

Başvuruyu bugün görüşen Anayasa Mahkemesi, talebi "haklı" bularak söz konusu ifadeyi iptal etti.

Kararla birlikte, boşanma sonrası yoksulluk nafakasının herhangi bir süre sınırı olmaksızın devam etmesini öngören düzenleme yürürlükten kaldırılmış oldu.

SÜRESİZ NAFAKA NEDİR?

Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenen yoksulluk nafakası, boşanma nedeniyle ekonomik olarak zor duruma düşecek eşin korunmasını amaçlayan bir nafaka türüdür. Boşanma sonucu yoksulluğa düşecek taraf, kusurunun diğer eşten daha ağır olmaması şartıyla karşı taraftan mali gücü oranında nafaka talep edebiliyordu.

Yasa metninde yer alan "süresiz olarak" ifadesi nedeniyle, mahkemeler tarafından hükmedilen yoksulluk nafakası belirli bir süreyle sınırlandırılmadan ödenebiliyordu. Bu nedenle kamuoyunda uygulama "süresiz nafaka" olarak adlandırılıyordu.

Yoksulluk nafakasının temel amacı, boşanmanın ardından gelir kaybına uğrayan veya kendi geçimini sağlayamayacak durumda olan eşin asgari yaşam koşullarını sürdürebilmesine destek olmak. Özellikle uzun yıllar çalışmamış, çocuk bakımı veya ev içi emek nedeniyle iş hayatından uzak bırakılan kadınların ekonomik açıdan korunmasını sağlıyor.