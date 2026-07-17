Son dakika | Aydın'da dumanlar yükseliyor: Ekipler müdahale başlattı

Aydın'ın Söke ilçesinde Çalıköy mevkisindeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi.

HAVADAN VE KİRADAN MÜDAHALE

Yangını söndürmek için karadan yürütülen çalışmalara 4 uçak ve 6 helikopterle havadan destek veriliyor.

Aynı bölgedeki Nalbantlar ve Karacahayıt mahallelerindeki tarım arazilerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. (AA)

ORMAN YANGINLARI NEDEN ÇIKAR?

Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle orman yangını riski de yükseliyor. Uzmanlar, orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı ihmaller nedeniyle çıktığını belirtiyor.

Söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, piknik ateşi, anız yakılması, cam şişelerin neden olduğu ısı etkisi ve elektrik hatlarındaki arızalar yangınların en yaygın nedenleri arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra yıldırım düşmesi gibi doğal olaylar da orman yangınlarına yol açabiliyor.

Yetkililer, özellikle sıcak ve rüzgarlı günlerde vatandaşların ateş yakmamaları, şüpheli bir duman veya alev gördüklerinde ise vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları çağrısında bulunuyor. Erken müdahale, yangınların büyümeden kontrol altına alınmasında kritik önem taşıyor.