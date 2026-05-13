Son Dakika | AVOD'un sahipleri iki iş insanına Borsa İstanbul gözaltısı!

AVOD hissesindeki işlemler nedeniyle Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak hakkında gözaltı kararı verildi. İki isim için arama ve el koyma işlemleri sürüyor.

Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. hisselerine yönelik manipülasyon iddiasıyla operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir ve İstanbul’da harekete geçildi.

AVOD hissesinde manipülatif işlem yaptıkları öne sürülen Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler hakkında “piyasa dolandırıcılığı” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından işlem başlatıldı. Adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

SPK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Sermaye Piyasası Kurulu da daha önce AVOD hissesindeki işlemler nedeniyle iki isim hakkında adım atmıştı.

SPK bülteninde, Burak Kızak ve Nazım Torbaoğlu hakkında, AVOD pay piyasasındaki işlemler ve KAP açıklamaları gerekçe gösterilerek suç duyurusunda bulunulduğu açıklanmıştı.

Kurul ayrıca iki isim için borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına karar vermişti.

TOBAOĞLU ÖDÜLÜNÜ ERDOĞAN'IN ELİNDEN ALMIŞTI

Hakkında hapis cezası öngörülen Nazım Torbaoğlu, ocak ayında Birlik Vakfı’nın 40. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde vakfa yaptığı katkılar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan teşekkür plaketi almıştı.

Torbaoğlu’na mart ayında da Yeşilay’a sunduğu katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından teşekkür plaketi verilmişti.

AKP’li Binali Yıldırım da İzmir’de düzenlenen 164. Gönül Sofrası buluşmasında Torbaoğlu’nu anarak “İzmir’e sunduğu katkılardan ötürü” teşekkür etmişti.