Son dakika | Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 gözaltı

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Avcılar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 4 ilde operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLU

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla tutuklanmış ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Avcılar Belediye Meclisi'nde yapılan başkanvekili seçiminde CHP'nin adayı Yüksel Can belediye başkanvekili seçilerek görevi devralmıştı.

Tutuklu yargılanan Çaykara hakkında yargılama devam ediyor. Aziz İhsan Aktaş davasında yapılan son tutukluluk incelemesinde İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Çaykara'nın da aralarında bulunduğu 7 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.