Son Dakika | Arif Kocabıyık'ın ifadesi ortaya çıktı: Anamur'a değil 'yurt dışına çekime' gidiyormuş

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunmasına rağmen TIR ile yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan sokak röportajcısı Arif Kocabıyık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin "Nereye gidecektiniz?" sorusuna "Anamur'a gidecektim." yanıtını veren Kocabıyık'ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı.

Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Kocabıyık, ifadesinde yurt dışına çıkmak amacıyla TIR'a bindiğini kabul etti.

Arif Kocabıyık

"TIR'IN ALTINA KENDİ İSTEĞİMLE GİRDİM"

TIR dorsesinde yakalandığı görüntülerin eski olduğunu öne süren Kocabıyık ifadesinde şunları söyledi:

"Hakkımda adli kontrol kararı verildiği doğrudur. 2018 yılından bu yana bu işi yapıyorum. Birçok kez başıma olumsuz işler geldi; ben tahliye olduktan 2,5 ay sonra sokak röportajı yapmayı bıraktım. Sonrasında gezi videoları çekmeye başladım ve artık yurt dışında da gezi içerikleri üretmek istiyordum. Yurt dışı çıkış yasağım olduğu için anlık bir kararla, burada tanıdığım Muhammed isimli bir kişinin yönlendirmesiyle gitmek istedim. Soyadını bilmediğim bu kişi beni bir TIR'ın yanına götürdü. TIR'ın altına girdim; girdiğimde orada bir kişi daha vardı.

TIR hareket ettikten kısa bir süre sonra durdu. Polis ekiplerinin geldiğini görünce kendiliğimden TIR'ın altından çıkarak memurlarla konuştum. Herhangi bir arama yapılmadan önce kendim çıktım. Basına yansıyan görüntüler ise olaydan bir buçuk saat sonra çekilen görüntülerdir."