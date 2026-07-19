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Halk TV Türkiye Son dakika | Antalya'da orman yangını: Müdahale başlatıldı

Son dakika | Antalya'da orman yangını: Müdahale başlatıldı

Son dakika haberi... Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

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Antalya'nın Akseki ilçesinde Menteşbey ve Sarıhaliller mahalleleri arasındaki ormanlık sahada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından durum yetkililere bildirildi.

Son dakika | Antalya'da orman yangını: Müdahale başlatıldı - Resim : 1

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EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 9 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yürüttüğü müdahale sürüyor. (AA-DHA)

Son dakika | Antalya'da orman yangını: Müdahale başlatıldı - Resim : 3

ORMAN YANGINLARI NEDEN ÇIKAR?

Orman yangınları, doğal nedenlerin yanı sıra insan kaynaklı ihmaller nedeniyle de meydana gelebiliyor. Uzmanlara göre yıldırım düşmesi gibi doğal olaylar yangınlara yol açabilse de, en büyük risk sigara izmariti atılması, kontrolsüz ateş yakılması, anız yakılması ve cam şişe gibi atıkların ormanlık alanlarda bırakılması olarak gösteriliyor.

Özellikle yaz aylarında sıcak hava, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle küçük bir kıvılcım kısa sürede geniş alanlara yayılan yangınlara dönüşebiliyor. Yetkililer, vatandaşları ormanlık alanlarda daha dikkatli olmaya ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınmaya çağırıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Antalya Orman Yangını
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