Son Dakika | Antalya'da orman yangını! 6 helikopter 2 uçak gönderildi
Antalya’da ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere 6 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağının yanı sıra çok sayıda arazöz ve personelle havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
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Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yangını meydana geldi. Ekipler havadan ve karadan söndürme çalışmalarına başladı.
Kepez'e bağlı Kızıllı Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip intikal etti.
Yangına 6 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 85 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale başlatıldı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi