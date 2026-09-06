Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son Dakika | Antalya'da orman yangını! 6 helikopter 2 uçak gönderildi

Son Dakika | Antalya'da orman yangını! 6 helikopter 2 uçak gönderildi

Antalya’da ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere 6 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağının yanı sıra çok sayıda arazöz ve personelle havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yangını meydana geldi. Ekipler havadan ve karadan söndürme çalışmalarına başladı.

Kepez'e bağlı Kızıllı Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip intikal etti.

Yangına 6 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 85 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale başlatıldı. (DHA)

Son Dakika | Antalya'da orman yangını! 6 helikopter 2 uçak gönderildi - Resim : 1

Son Dakika | Antalya'da orman yangını! 6 helikopter 2 uçak gönderildi - Resim : 2

Son Dakika | Antalya'da orman yangını! 6 helikopter 2 uçak gönderildi - Resim : 3

Son Dakika | Antalya'da orman yangını! 6 helikopter 2 uçak gönderildi - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Antalya Yangın Orman Yangını
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro