Halk TV Türkiye Son Dakika | Antalya'da orman yangını! 6 helikopter 2 uçak gönderildi

Son Dakika | Antalya'da orman yangını! 6 helikopter 2 uçak gönderildi Antalya’da ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere 6 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağının yanı sıra çok sayıda arazöz ve personelle havadan ve karadan müdahale başlatıldı.