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Halk TV Türkiye Son Dakika | Ankara'da öğretmenlerin yürüyüşüne polis müdahalesi

Son Dakika | Ankara'da öğretmenlerin yürüyüşüne polis müdahalesi

Son dakika haberi... Ankara'da hakları için eylem başlatan öğretmenlerin yürüyüşüne polis ekiplerince müdahale edildi. Müdahale sırasında öğretmenlerin yerde sürüklendiği görüldü.

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Son Dakika | Ankara'da öğretmenlerin yürüyüşüne polis müdahalesi
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Ankara'da haklarını alabilmek için 7 gündür eylemde olan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın Madenci Anıtı'na yürüyüşüne polis ekiplerince müdahale edildi.

Çevik kuvvet ekipleri, Madenci Anıtı'na yürümek isteyen öğretmenleri ablukaya aldı.

Son Dakika | Ankara'da öğretmenlerin yürüyüşüne polis müdahalesi - Resim : 1

Son Dakika | Açlık grevindeki öğretmenler hastaneye kaldırıldıSon Dakika | Açlık grevindeki öğretmenler hastaneye kaldırıldı

ÖĞRETMENLERE POLİS MÜDAHALESİ

Taraflar arasında yürütülen görüşmelerde ablukanın kaldırılmaması üzerine polis ekipleri, öğretmenlere müdahalede bulundu.

Son Dakika | Ankara'da öğretmenlerin yürüyüşüne polis müdahalesi - Resim : 3

Arbede esnasında bazı öğretmenlerin yerde sürüklendiği görüntülendi.

ÖĞRETMENLER 7 GÜNDÜR EYLEMDE

AKP iktidarının kendilerine verdiği sözlerin tutulmaması üzerine Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ile mülakat mağduru öğretmenler, geçtiğimiz günlerde açlık grevi başlatmıştı.

7 gündür devam eden eylemleri esnasında sık sık polis müdahalesiyle karşılaşan öğretmenler; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile AKP'li Ayşen Gürcan'a, TBMM'de Milli Eğitim Komisyonu'nun toplanması için çağrı yaptı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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