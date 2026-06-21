Son Dakika | Ankara'da öğretmenlerin yürüyüşüne polis müdahalesi

Ankara'da haklarını alabilmek için 7 gündür eylemde olan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın Madenci Anıtı'na yürüyüşüne polis ekiplerince müdahale edildi.

Çevik kuvvet ekipleri, Madenci Anıtı'na yürümek isteyen öğretmenleri ablukaya aldı.

ÖĞRETMENLERE POLİS MÜDAHALESİ

Taraflar arasında yürütülen görüşmelerde ablukanın kaldırılmaması üzerine polis ekipleri, öğretmenlere müdahalede bulundu.

Arbede esnasında bazı öğretmenlerin yerde sürüklendiği görüntülendi.

ÖĞRETMENLER 7 GÜNDÜR EYLEMDE

AKP iktidarının kendilerine verdiği sözlerin tutulmaması üzerine Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ile mülakat mağduru öğretmenler, geçtiğimiz günlerde açlık grevi başlatmıştı.

7 gündür devam eden eylemleri esnasında sık sık polis müdahalesiyle karşılaşan öğretmenler; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile AKP'li Ayşen Gürcan'a, TBMM'de Milli Eğitim Komisyonu'nun toplanması için çağrı yaptı.