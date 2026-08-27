Son Dakika | Ankara'da madencilerin alacakları hesaplarına yatmaya başladı

Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde Yıldızlar SSS Holding'e karşı günlerdir eylemde olan madencilerin alacaklarının ilk taksitinin hesaplarına yatırılmaya başlandığı bildirildi. Madencilerin saat 18.00'de açıklama yapması bekleniyor.

GÜNLERDİR BAKANLIK ÖNÜNDE EYLEMDELER

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Maden ve Eti Maden'de çalışan Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi madenciler, alacakları nedeniyle başlattıkları eylemlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne taşımıştı.

17 gündür devam eden eylem sırasında sık sık polis müdahalesiyle karşılaşan maden emekçileri, geçtiğimiz günlerde işveren tarafıyla bir araya geldi.

ALACAKLARI HESAPLARA YATMAYA BAŞLADI

Görüşme sonrası yapılan açıklamada zaferin yakın olduğu belirtilmişti. Eylemlerin 17. gününde işveren tarafının madencilerin alacaklarını hesaplara yatırmaya başladığı bildirildi.

TAKSİT TAKSİT YATIRILACAK

Bakanlık önünde devam eden eylemde son gelişmeleri aktaran Halk TV muhabiri Eda Erdağı, madencilerin alacaklarının tümüyle değil, 4 taksit şeklinde yatırılacağını belirtti.

"42 gün içerisinde 4 taksitte ödemelerini alacaklar. Burada her madencinin ödemesi farklı; bu süreç, bu sebeple uzun sürmüştü." diyen Halk TV muhabiri gelişmeleri şöyle aktardı:

"Elazığ Eti Gümüş maden işçileri ve Doruk Maden işçilerinin alacakları birbirinden farklı. Bir yandan ödenmeyen maaşlar, bir yandan da özlük hakları ve tazminatlar vardı. İzinli günlerin ve sonrasında işten ayrılan madencilerin alacakları birbirinden farklıydı; o sebeple hesaplara da farklı tutarlar yatıyor."

SAAT 18.00'DE AÇIKLAMA YAPILACAK

Öte yandan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası yetkililerinin saat 18.00'de konuya ilişkin açıklama yapacağı belirtildi.