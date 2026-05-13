Son Dakika | Ankara için sel ve hortum uyarısı yapıldı! Valilikten il genelinde sağanak uyarısı

Ankara’da perşembe günü öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak bekleniyor. Yetkililer, sel ve su baskını riskine karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Ankara için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Son değerlendirmelere göre, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren il genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yetkililer, yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgâr, fırtına ve hortum riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

HORTUM ÇIKABİLİRMİŞ!

Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da yurttaşlara tedbirli olma çağrısı yapıldı. Ankara Valiliği'nin açıklaması şöyle:

"METEOROLOJİK UYARI! ANKARA'DA YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; 14.05.2026 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Ankara il genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."