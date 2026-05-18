Son dakika | AKP'den bakanlara "Susun!" talimatı

AKP Grup Başkanlığı, partinin haftalık olağan grup toplantıları öncesinde Meclis koridorlarında ve salonunda yaşanan basın hareketliliğine yönelik yeni bir kısıtlama getirdi.

Bakanların gazetecilerin sorularına yanıt vermemesi, ajanslara beyanat geçmemesi ve röportaj taleplerini geri çevirmesi istendi.

AKP'DEN BAKANLARA "SUSUN!" TALİMATI

BirGün'ün haberine göre, bakanlara gönderilen yazıda, partinin ve Meclis grubunun adına yapılacak tüm gündem değerlendirmeleri ile gerekli bilgilendirmelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağı hatırlatıldı.

Bakanların basınla kurduğu temasın, en üst düzeyde yapılan bu bilgilendirme süreciyle olan uyumuna dikkat çekildi.

Söz konusu talimatın bir diğer gerekçesi ise lojistik nedenlere dayandırıldı. Bakanların toplantı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelmesinin, grup toplantı salonunun hazırlanma sürecini aksattığı savunuldu.

Gönderilen resmi yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Haftalık Olağan Grup Genel Kurul Toplantılarımızda Partimiz ve Grubumuz adına yapılacak gündem değerlendirmeleri ile gerekli bilgilendirmeler Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız tarafından yapılmaktadır. Grup toplantılarımız öncesinde Sayın Bakanlarımız tarafından Grup toplantı salonumuzda basına veya ajanslara beyanat verilmesi, röportaj ve bilgilendirme yapılması, Grup toplantı salonumuzun hazırlanmasında da sıkıntı oluşturmaktadır. Bu nedenle; Grup toplantımız öncesi Sayın Bakanlarımızın salonumuzda basına yönelik herhangi bir bilgilendirme yapmamaları hususunda hassasiyetlerini istirham ederiz."