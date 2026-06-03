Son dakika | AKP'de dört il başkanı istifa ettirildi

AKP'nin Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ve Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan'ın görevine son verildiği, yerlerine yeni il başkanlarının atandığı aktarıldı.

"GÖRE DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLMİŞTİR"

“Partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 4 ilde görev değişikliğine gidilmiştir. Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt illerimizde yeni il başkanları yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacaktır.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı”

2 İL BAŞKANI İSTİFA DİYEREK AÇIKLAMA YAPTI!

AKP Genel Merkezi tarafından görevine son verilen isimlerden biri olan Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, ayrılık kararının ardından ilk açıklamayı yaptı. Özturan, süreci bir istifa olarak nitelendirdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İl Başkanlığı görevini sürdürdüğüm 2,5 yıl boyunca yönetimimizle birlikte Üç Dilli Kardeş Şehrimiz Siirt’imize, partimize, teşkilatımıza en güzel şekilde hizmet etmeye, AK Partimizi, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı en güzel şekilde temsil etmeye gayret ettik. Bu süre zarfında 10.500’ün üzerinde yeni üye kaydı gerçekleştirdik, üye ziyaretlerimizi ve saha çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Görevlerin geçici olduğu bilinciyle sorumluluklarımızı yerine getirmeye gayret ettiğimiz gibi insan odaklı bir şekilde, Rıza-i İlahi hedefiyle yol yürüdük. Elimizden geldiğince insan biriktirmeye, gönüllerde yer edinmeye gayret ettik. Bugün geldiğimiz noktada geriye dönüp bakınca vicdani huzura sahip olmam benim için en büyük kazanımlardan biridir. Bu vesileyle, büyük bir gururla yürütmüş olduğum AK Parti Siirt İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğimi siz kıymetli hemşehrilerimle ve dava arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum."

ADANA İL BAŞKANI DA İSTİFA DEDİ

Görevden alınan bir diğer isim olan AKP Adana İl Başkanı Tamer Dağlı da benzer bir yöntem izleyerek görevden alınmasını istifa olarak kamuoyuna yansıttı. Siyasi kariyerindeki önceki görevlerini hatırlatan Dağlı'nın açıklaması şöyle:

"Kıymetli dava arkadaşlarım, saygıdeğer hemşehrilerim; Yaklaşık 15 yıldır çeşitli kademelerinde görev yapma şerefine eriştiğim siyasi hareketimizin her aşamasında, milletimizin ve davamızın menfaatlerinin peşinde olmaya gayret ettim.

Bu süreçte iki dönem milletvekilliği, bir dönem MKYK üyeliği ve son olarak İl Başkanlığı görevlerini bana layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Siyaset benim için hiçbir zaman makamların, unvanların veya koltukların adı olmadı.

Siyaset, milletin derdiyle dertlenmek, şehrin geleceği için mücadele etmekti bizler için. Görev yaptığım süre boyunca kapısını çalmadığım köy, elini sıkmadığım vatandaş, omuz omuza mücadele etmediğim teşkilat mensubu bırakmamaya çalıştım. İnsanların gönlünde yer edinmenin, resmi sıfatlardan çok daha kıymetli olduğuna inandım. Bugün gelinen noktada partime ve liderime olan bağlılığımı aynı kararlılıkla sürdüreceğimi ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle onurla yürüttüğüm Adana İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

AKP'DEN İLK AÇIKLAMA



Yapılan istifaların ardından AKP'den yapılan açıklamada, partinin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda 4 ilde görev değişikliğine gidildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"AK Parti sadece bir siyasi parti değil. Dünya mazlumlarına umut olacak medeniyet yürüyüşümüzün temsilcisidir. Teşkilat çalışmalarımızı bu şuurla ve kendi içimizdeki değişim süreçlerini bu yüksek sorumlulukla yürütmekteyiz. Emek ve gayretleriyle mücadelemize eşsiz katkılar sağlayarak görevlerini devreden değerli il başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Hedefimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerini başarmaktır."