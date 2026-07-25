Son Dakika | Akın Gürlek'ten kritik Gülistan Doku açıklaması

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski valinin eşi Handan Sonel’in ifadesinin ortaya çıkmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklama yaptı. Gürlek, 15 şüphelinin tutuklandığını belirterek dosyanın peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan eski valinin eşi Handan Sonel’in ifadesinin ortaya çıkmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklama yaptı. Sonel'e savcılık Doku'nun cansız bedenini yok edilmesi için 100 bin lira verdiği, Doku'nun telefon sinyalinin kaybolduğu gün evinde yaşanan panik sorulmuştu.

"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Gürlek, Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmaların İçişleri Bakanlığı ile koordineli şekilde devam ettiğini bildirdi.

"Gülistan Doku’nun akıbeti bütün yönleriyle aydınlatılıncaya, sorumlular adalet önünde hesap verinceye kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız.” diyen Gürlek, dosyadaki toplam tutuklu sayısının 15 olduğunu bildirdi.

Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca Gülistan Doku’nun akıbetinin aydınlatılması amacıyla yürütülen soruşturmalar, İçişleri Bakanlığımızla tam koordinasyon içinde, çok yönlü, kapsamlı ve derinlemesine sürdürülmektedir.

Bu hafta gerçekleştirilen yeni dalga operasyonlarla birlikte 32 şüpheli hakkında adli işlem tesis edilmiş; 15 şüpheli tutuklanmış, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, kırmızı bülten kapsamında yakalanan 1 şüphelinin Türkiye’ye iade süreci başlatılmıştır. 2 şüphelinin gözaltı işlemleri ise sürmektedir.

Soruşturma kapsamında; HTS ve daraltılmış baz kayıtları, kamera görüntüleri, dijital materyaller, mali hareketler, hastane verileri, araçlar ile DNA ve kriminal bulgular titizlikle incelenmektedir. Silinen ya da değiştirildiği değerlendirilen kayıtların geri getirilmesine ve maddi gerçeği ortaya çıkaracak bütün delillerin eksiksiz şekilde elde edilmesineyönelik çalışmalar devam etmektedir.

Bu vesileyle, büyük bir özveriyle soruşturmaları koordine eden Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımıza, özellikle JASAT ekiplerimize, KOM Başkanlığımıza, MASAK’a ve Adli Tıp Kurumumuza teşekkür ediyorum.

Gülistan Doku’nun akıbeti bütün yönleriyle aydınlatılıncaya, sorumlular adalet önünde hesap verinceye kadar bu dosyanın peşini bırakmayacağız.”