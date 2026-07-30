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Son Dakika | Akdeniz'de deprem

Son dakika haberi... Akdeniz'de Muğla açıklarında deprem meydana geldi. AFAD büyüklüğü 3.5, Kandilli ise 3.8 olarak açıkladı. Sarsıntı yerin 6.5 km derinliğinde gerçekleşti.

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Son Dakika | Akdeniz'de deprem
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması geldi.

T.C. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 00:00 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

AFAD tarafından söz konusu depremin yer kabuğunun yaklaşık 6.47 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

AFAD'IN RESMİ AÇIKLAMASI

AFAD'ın 3.5 büyüklüğünde ölçtüğü depremle ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştığı veriler şu şekilde açıklandı:

  • Büyüklük: 3.5 (Ml)
  • Yer: Akdeniz - [11.48 km] Marmaris (Muğla)
  • Tarih: 2026-07-30
  • Saat: 00:00:55 TSİ
  • Enlem: 36.70783 N
  • Boylam: 28.34533 E
  • Derinlik: 6.47 km

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN VERİLER: BÜYÜKLÜK 3.8

AFAD'ın ardından Kandilli Rasathanesi de depremle ilgili detayları paylaştı. Kandilli, Akdeniz'in Muğla Günlüce açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini ise 6.5 kilometre olarak duyurdu.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Deprem Akdeniz Kandilli Rasathanesi AFAD
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