Son dakika | Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 12:33'te 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6.87 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

DATÇA AÇIKLARINDA HAREKETLİLİK

AFAD verilerine göre sarsıntı, Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 196,17 kilometre uzaklıkta, açık denizde gerçekleşti. Deprem 6.87 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?

Deprem çantası, olası bir afetin ardından ilk 72 saatte temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için hayati önem taşıyor. Uzmanlar, her evde kolay ulaşılabilecek bir noktada hazır bulundurulması gereken deprem çantasında su, uzun ömürlü gıda, ilk yardım malzemeleri, düzenli kullanılan ilaçlar, el feneri, yedek pil, düdük, powerbank, battaniye, yedek kıyafet, hijyen ürünleri, kimlik ve önemli belgelerin fotokopileri ile bir miktar nakit para bulunmasını öneriyor.

Deprem çantasının belirli aralıklarla kontrol edilerek son kullanma tarihi geçen ürünlerin yenilenmesi gerektiği belirtiliyor.