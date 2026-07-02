Son Dakika | Akdeniz açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'ın sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan resmi verilere göre, sarsıntının büyüklüğü 5.3 olarak kayıtlara geçti.

2 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen depremin saati 14:06 olarak açıklandı. AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, gelen depremin yerin 19.87 km kilometre derinliğinde meydana geldiği ifade edildi.

AFAD BÜYÜKLÜĞÜ 5.3 OLARAK AÇIKLADI

Depremle ilgili koordinat ve zaman bilgileri ise AFAD'ın sosyal medya hesabından şu şekilde paylaşıldı:

Büyüklük: 5.3

Yer: Akdeniz - [137.45 km] Datça (Muğla)

Tarih: 02-07-2026

Saat: 14:06:23 TSİ

Derinlik: 19.87 km

KANDİLLİ DERİNLİĞİ 9.4 KİLOMETRE OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi'ne göre ise depremle ilgili koordinat ve zaman bilgileri şu şekilde:

Büyüklük: 5.3

Yer: Akdeniz

Tarih: 02-07-2026

Saat: 14:06:21 TSİ

Derinlik: 9.4 km