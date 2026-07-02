Son Dakika | Akdeniz açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem
Son dakika... AFAD'ın aktardığına göre Akdeniz açıklarında 5.3 büyüklüğünde ve yerin 19.87 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'ın sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan resmi verilere göre, sarsıntının büyüklüğü 5.3 olarak kayıtlara geçti.
2 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen depremin saati 14:06 olarak açıklandı. AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, gelen depremin yerin 19.87 km kilometre derinliğinde meydana geldiği ifade edildi.
AFAD BÜYÜKLÜĞÜ 5.3 OLARAK AÇIKLADI
Depremle ilgili koordinat ve zaman bilgileri ise AFAD'ın sosyal medya hesabından şu şekilde paylaşıldı:
Büyüklük: 5.3
Yer: Akdeniz - [137.45 km] Datça (Muğla)
Tarih: 02-07-2026
Saat: 14:06:23 TSİ
Derinlik: 19.87 km
KANDİLLİ DERİNLİĞİ 9.4 KİLOMETRE OLARAK AÇIKLADI
Kandilli Rasathanesi'ne göre ise depremle ilgili koordinat ve zaman bilgileri şu şekilde:
Büyüklük: 5.3
Yer: Akdeniz
Tarih: 02-07-2026
Saat: 14:06:21 TSİ
Derinlik: 9.4 km