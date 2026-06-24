Son Dakika | Akdeniz açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem
Son dakika... AFAD'ın aktardığına göre Akdeniz açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesi olduğu belirtildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD tarafından paylaşılan resmi verilere göre, sarsıntının büyüklüğü 4.9 olarak ölçüldü.
Muğla'da gerçekleşen depremin saati 11:25 olarak açıklandı. AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Datça ilçesi olarak belirlendi.
DEPREMİN DERİNLİĞİ 8.39 KİLOMETRE
AFAD, depremin yerin 8.39 km kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.
Depremle ilgili koordinat ve zaman bilgileri şu şekilde paylaşıldı:
Büyüklük: 4.9
Yer: Datça (Muğla)
Tarih: 24-06-2026
Saat: 11:25:48 TSİ
Derinlik: 8.39 km
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi