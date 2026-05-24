Son Dakika | Akçakoca Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde belediye başkanlığı görevini yürüten Fikret Albayrak, hakkında yürütülen “irtikap” soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden geçici olarak uzaklaştırıldı.

Yargı sürecinin tutuklama kararıyla sonuçlanmasının ardından İçişleri Bakanlığı devreye girerek idari bir tedbir uyguladı. Bakanlık açıklamasında, söz konusu kararın Anayasa’nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi çerçevesinde alındığı belirtildi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

"Düzce ili Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak’ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasına dair basın açıklaması şu şekilde:

Düzce ili Akçakoca Belediye Başkanı Fikret ALBAYRAK hakkında “İcbar suretiyle İrtikap” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Düzce 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.05.2026 tarih ve 2026/274 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine,

Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır."

TUTUKLAMA KARARI VERİLMİŞTİ

Kararda, Albayrak hakkında “icbar suretiyle irtikap” suçlamasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Düzce 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 23 Mayıs 2026 tarihli kararıyla tutuklama verildiği hatırlatıldı. Bu gelişmenin ardından, kamu görevine ilişkin yetkinin geçici olarak askıya alındığı ifade edildi.

Soruşturmanın, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldığı ve süreç kapsamında Albayrak’ın gözaltına alındıktan sonra mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği, iddiaların yargılama aşamasında netlik kazanacağı bildirildi.