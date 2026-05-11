Son dakika | Akbelen direnişçisi Esra Işık hakkında tahliye kararı

Muğla Milas'ta Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı çıktığı için 31 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan Esra Işık, hakkında tahliye kararı verildi.

Akbelen'in sembol ismi Esra Işık cezaevinden seslendi! "Memlekete sahip çıkın"

Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına karşı düzenlenen protesto sonrasında 30 Mart gecesi gözaltına alınan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın kızı Esra Işık, “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla 31 Mart’ta tutuklanmış, daha sonra Muğla Cezaevi’nden Şakran’daki İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edilmişti.

Işık, geçtiğimiz haftalarda hakim karşısına çıkmış ancak tahliye edilmemişti. Işık'ın tutuklu bulunduğu soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 42 gündür tutuklu bulunan Esra Işık hakkında tahliye kararı verildiği ifade edildi.

Işık, tahliyesinin ardından Sözcü'ye konuştu:

"Günlerdir toprağımdan köyümden ailemden sürgün edilmiş şekilde buradaydım. Ama dışarıda mücadelenin kaldığı yerden devam etmenin ferahlığını yaşadım hep içeride. Bu memleket köylü Esra Işık'a sahip çıktı. Herkese çok teşekkür ederim. Köyümden kozalak gelmiş ailem çam kozalakları getirmiş. Evet Esra Işık'a kelepçe vurdular ama bu ülkenin umuduna da toprağına da geleceğine de kelepçe vurulmaz. Biz bunu biliriz. Kaldığımız yerden mücadeleye devam edeceğiz. Biz yıllardır bu baskılarla mücadele ediyoruz. Yalnızca bir şirketle değil; köylüye yapılan haksız hukuksuz her şeyde mücadele ediyoruz. Hakkımızın torağımızın memleketimizin peşindeyiz. Buradayım. Bundan sonra mücadeleye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tahliye beklemiyordum duyunca koğuştaki arkadaşlarıma sarılıp mutluluktan ağladım."