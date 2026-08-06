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Halk TV Türkiye Son dakika | AHBAP'a bağış yapan ünlülerin adı açıklandı! Ajda Pekkan'dan Tarkan'a...

Son dakika | AHBAP'a bağış yapan ünlülerin adı açıklandı! Ajda Pekkan'dan Tarkan'a...

Son dakika... Deprem döneminde AHBAP Derneği'ne yüklü miktarda bağış yapan sanatçıların listesi ifşa edildi. Ajda Pekkan'ın da Tarkan'ın da olduğu sanatçıların yaptığı bağış açıklamalarında yollanan paraların deprem için gönderildiği de belirtilmiş.

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Son dakika | AHBAP'a bağış yapan ünlülerin adı açıklandı! Ajda Pekkan'dan Tarkan'a...
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Depremzedelere yardım için AHBAP'a yüklü bağışlar yapan ünlülerin isimleri ifşa edildi.

DEPREM YARDIMI İÇİN YÜKLÜ MİKTARDA BAĞIŞ

2023 yılındaki ve sonrasında AHBAP Derneği hesaplarına yapılan yüksek tutarlı para transferleri ortaya çıktı. Kayıtlara göre sanatçılar, oyuncular, müzisyenler, medya mensupları, dijital içerik üreticileri ve iş insanlarının gerçekleştirdiği transferlerin büyük bölümü, 6 Şubat depremlerinin ardından "deprem yardımı" veya "bağış" açıklamasıyla yapıldı.

İsimleri geçen ünlülerin yardım amacıyla ve iyi niyetle bağış yapmış olabilecekleri, bu nedenle soruşturma konusu eylemlerden mağdur olma ihtimallerinin bulunduğu belirtildi.

Transferlerin kaynağı ve kullanım amacına ilişkin kesin sonuca varılabilmesi için ise banka kayıtlarıyla birlikte derneğin muhasebe ve harcama belgelerinin de incelenmesi gerektiği ifade edildi.

AÇIKLAMALARDA DEPREM İÇİN OLDUĞU BELİRTİLMİŞ

Ayrıca, bazı kişilerin birden fazla bağış yaptığı, bazı transferlerin şirket veya üçüncü kişi hesapları üzerinden gönderildiği, işlem açıklamalarında ise ağırlıklı olarak "deprem yardımı", "bağış", "Hatay" ve "deprem bölgesine yardım" ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

ARALARINDA AJDA PEKKAN DA VAR TARKAN DA...

Haluk Levent'in tutuklu olduğu AHBAP Derneği soruşturmasında derneğe bağış yapan sanatçılar:

Kişi / Kurum Adı Meslek Tarih Tutar
Bir Milyon TL ve Üzerindeki Transferler
Ayşe Ajda Pekkan Şarkıcı 10.02.2023 – 16.08 1.000.000 TL
Barış Arduç Oyuncu 15.02.2023 – 14.57 1.000.000 TL
Ebru Şahin Oyuncu 08.02.2023 – 15.30 1.000.000 TL
Tarkan Tevetoğlu / Hitt Müzik Şarkıcı 15.02.2023 – 16.10 1.000.000 TL
Sibel Can / Sibel Cangüre Şarkıcı 09.02.2023 – 16.01 1.000.000 TL
Nevzat Aydın İş insanı 07.02.2023 – 13.34 1.000.000 TL
Beş Yüz Bin TL ile Bir Milyon TL Arasındaki Transferler
Tolga Çevik Oyuncu 10.02.2023 – 14.23 997.650 TL
Ali Atay Oyuncu 10.02.2023 – 16.03 562.386 TL
Ebru Gündeş Şarkıcı 08.02.2023 – 11.55 500.000 TL
Somer Sivrioğlu Şef / Televizyon programcısı 13.02.2023 – 08.26 500.000 TL
Genco Erkal Sanatçı 17.05.2023 – 12.40 500.000 TL
Halit Ergenç Oyuncu 07.02.2023 & 10.02.2023 400.000 TL
Hasan Can Kaya Komedyen 06.05.2024 – 14.59 320.000 TL
200 Bin TL ile 250 Bin TL Arasındaki Transferler
Neslihan Damla Aktepe (Danla Bilic) Dijital içerik üreticisi 07.02.2023 – 08.22 250.000 TL
Can Yaman Oyuncu 09.02.2023 – 08.17 250.000 TL
Afra Saraçoğlu Oyuncu 10.02.2023 – 13.53 200.000 TL
Binnur Kaya Oyuncu 07.02.2023 – 10.38 200.000 TL
Beyazıt Öztürk Sunucu 07.02.2023 – 11.26 200.000 TL
Aras Bulut İynemli Oyuncu 07.02.2023 – 08.24 200.000 TL
Kıvanç Tatlıtuğ Oyuncu 06.02.2023 – 15.46 200.000 TL
İbrahim Büyükak Oyuncu Bilgi Yok 200.000 TL
Seray Kaya Oyuncu 08.02.2023 – 00.48 200.000 TL
Kerem Bürsin Oyuncu 08.02.2023 – 12.11 200.000 TL
Serap Engin Belirtilmemiş 08.02.2023 – 11.53 200.000 TL
Engin Akyürek Oyuncu 10.02.2023 – 14.28 200.000 TL
150 Bin TL Tutarındaki Transferler
Melis Sezen Oyuncu 08.02.2023 – 11.56 150.000 TL
Leyla Hazal Atay Oyuncu 09.02.2023 – 13.57 150.000 TL
İrem Derici Şarkıcı 07.02.2023 – 08.22 150.000 TL
Gülse Şener Birsel Senarist / Oyuncu 13.02.2023 – 14.35 150.000 TL
Burak Deniz Oyuncu 07.02.2023 – 08.22 150.000 TL
100 Bin TL Tutarındaki Transferler
Salih Bademci Oyuncu 09.02.2023 – 12.40 100.000 TL
Emir Ersoy Müzisyen 08.02.2023 – 13.28 100.000 TL
Gökhan Tepe Şarkıcı 08.02.2023 – 16.12 100.000 TL
Kerim Sarp Apak Oyuncu 09.02.2023 – 16.19 100.000 TL
İbrahim Selim Sunucu Bilgi Yok 100.000 TL
Uraz Kaygılaroğlu Oyuncu 06.02.2023 – 09.56 100.000 TL
Elçin Sangu Oyuncu 08.02.2023 – 13.11 100.000 TL
Esat Yontunç Televizyon yapımcısı 07.02.2023 – 12.12 100.000 TL
  • Ajda Pekkan: 1.000.000 TL
    Barış Arduç: 1.000.000 TL
    Ebru Şahin:1.000.000 TL
    Tarkan: 1.000.000 TL
    Sibel Can: 1.000.000 TL
    Nevzat Aydın: 1.000.000 TL
    Tolga Çevik: 997.650 TL
    Ali Atay: 562.386 TL
    Ebru Gündeş: 500.000 TL
    Somer Sivrioğlu: 500.000 TL
    Genco Erkal: 500.000 TL
    Halit Ergenç: 400.000 TL
    Hasan Can Kaya: 320.000 TL
    Danla Bilic : 250.000 TL
    Can Yaman: 250.000 TL
    Afra Saraçoğlu: 200.000 TL
    Binnur Kaya: 200.000 TL
    Beyazıt Öztürk: 200.000 TL
    Aras Bulut İynemli: 200.000 TL
    Kıvanç Tatlıtuğ: 200.000 TL
    İbrahim Büyükak: 200.000 TL
    Seray Kaya: 200.000 TL
    Kerem Bürsin: 200.000 TL
    Serap Engin: 200.000 TL
    Engin Akyürek: 200.000 TL
    Melis Sezen: 150.000 TL
    Hazal Kaya: 150.000 TL
    İrem Derici: 150.000 TL
    Gülse Birsel:150.000 TL
    Burak Deniz: 150.000 TL
    Salih Bademci: 100.000 TL
    Emir Ersoy: 100.000 TL
    Gökhan Tepe: 100.000 TL
    Kerim Sarp Apak: 100.000 TL
    İbrahim Selim: 100.000 TL
    Uraz Kaygılaroğlu: 100.000 TL
    Elçin Sangu: 100.000 TL
    Esat Yontunç: 100.000 TL
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ahbap Haluk Levent Ajda Pekkan Tarkan
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