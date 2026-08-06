Son dakika | AHBAP'a bağış yapan ünlülerin adı açıklandı! Ajda Pekkan'dan Tarkan'a...

Depremzedelere yardım için AHBAP'a yüklü bağışlar yapan ünlülerin isimleri ifşa edildi.

DEPREM YARDIMI İÇİN YÜKLÜ MİKTARDA BAĞIŞ

2023 yılındaki ve sonrasında AHBAP Derneği hesaplarına yapılan yüksek tutarlı para transferleri ortaya çıktı. Kayıtlara göre sanatçılar, oyuncular, müzisyenler, medya mensupları, dijital içerik üreticileri ve iş insanlarının gerçekleştirdiği transferlerin büyük bölümü, 6 Şubat depremlerinin ardından "deprem yardımı" veya "bağış" açıklamasıyla yapıldı.

İsimleri geçen ünlülerin yardım amacıyla ve iyi niyetle bağış yapmış olabilecekleri, bu nedenle soruşturma konusu eylemlerden mağdur olma ihtimallerinin bulunduğu belirtildi.

Transferlerin kaynağı ve kullanım amacına ilişkin kesin sonuca varılabilmesi için ise banka kayıtlarıyla birlikte derneğin muhasebe ve harcama belgelerinin de incelenmesi gerektiği ifade edildi.

AÇIKLAMALARDA DEPREM İÇİN OLDUĞU BELİRTİLMİŞ

Ayrıca, bazı kişilerin birden fazla bağış yaptığı, bazı transferlerin şirket veya üçüncü kişi hesapları üzerinden gönderildiği, işlem açıklamalarında ise ağırlıklı olarak "deprem yardımı", "bağış", "Hatay" ve "deprem bölgesine yardım" ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

ARALARINDA AJDA PEKKAN DA VAR TARKAN DA...

Haluk Levent'in tutuklu olduğu AHBAP Derneği soruşturmasında derneğe bağış yapan sanatçılar:

Kişi / Kurum Adı Meslek Tarih Tutar Bir Milyon TL ve Üzerindeki Transferler Ayşe Ajda Pekkan Şarkıcı 10.02.2023 – 16.08 1.000.000 TL Barış Arduç Oyuncu 15.02.2023 – 14.57 1.000.000 TL Ebru Şahin Oyuncu 08.02.2023 – 15.30 1.000.000 TL Tarkan Tevetoğlu / Hitt Müzik Şarkıcı 15.02.2023 – 16.10 1.000.000 TL Sibel Can / Sibel Cangüre Şarkıcı 09.02.2023 – 16.01 1.000.000 TL Nevzat Aydın İş insanı 07.02.2023 – 13.34 1.000.000 TL Beş Yüz Bin TL ile Bir Milyon TL Arasındaki Transferler Tolga Çevik Oyuncu 10.02.2023 – 14.23 997.650 TL Ali Atay Oyuncu 10.02.2023 – 16.03 562.386 TL Ebru Gündeş Şarkıcı 08.02.2023 – 11.55 500.000 TL Somer Sivrioğlu Şef / Televizyon programcısı 13.02.2023 – 08.26 500.000 TL Genco Erkal Sanatçı 17.05.2023 – 12.40 500.000 TL Halit Ergenç Oyuncu 07.02.2023 & 10.02.2023 400.000 TL Hasan Can Kaya Komedyen 06.05.2024 – 14.59 320.000 TL 200 Bin TL ile 250 Bin TL Arasındaki Transferler Neslihan Damla Aktepe (Danla Bilic) Dijital içerik üreticisi 07.02.2023 – 08.22 250.000 TL Can Yaman Oyuncu 09.02.2023 – 08.17 250.000 TL Afra Saraçoğlu Oyuncu 10.02.2023 – 13.53 200.000 TL Binnur Kaya Oyuncu 07.02.2023 – 10.38 200.000 TL Beyazıt Öztürk Sunucu 07.02.2023 – 11.26 200.000 TL Aras Bulut İynemli Oyuncu 07.02.2023 – 08.24 200.000 TL Kıvanç Tatlıtuğ Oyuncu 06.02.2023 – 15.46 200.000 TL İbrahim Büyükak Oyuncu Bilgi Yok 200.000 TL Seray Kaya Oyuncu 08.02.2023 – 00.48 200.000 TL Kerem Bürsin Oyuncu 08.02.2023 – 12.11 200.000 TL Serap Engin Belirtilmemiş 08.02.2023 – 11.53 200.000 TL Engin Akyürek Oyuncu 10.02.2023 – 14.28 200.000 TL 150 Bin TL Tutarındaki Transferler Melis Sezen Oyuncu 08.02.2023 – 11.56 150.000 TL Leyla Hazal Atay Oyuncu 09.02.2023 – 13.57 150.000 TL İrem Derici Şarkıcı 07.02.2023 – 08.22 150.000 TL Gülse Şener Birsel Senarist / Oyuncu 13.02.2023 – 14.35 150.000 TL Burak Deniz Oyuncu 07.02.2023 – 08.22 150.000 TL 100 Bin TL Tutarındaki Transferler Salih Bademci Oyuncu 09.02.2023 – 12.40 100.000 TL Emir Ersoy Müzisyen 08.02.2023 – 13.28 100.000 TL Gökhan Tepe Şarkıcı 08.02.2023 – 16.12 100.000 TL Kerim Sarp Apak Oyuncu 09.02.2023 – 16.19 100.000 TL İbrahim Selim Sunucu Bilgi Yok 100.000 TL Uraz Kaygılaroğlu Oyuncu 06.02.2023 – 09.56 100.000 TL Elçin Sangu Oyuncu 08.02.2023 – 13.11 100.000 TL Esat Yontunç Televizyon yapımcısı 07.02.2023 – 12.12 100.000 TL