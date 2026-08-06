Son dakika | AHBAP'a bağış yapan ünlülerin adı açıklandı! Ajda Pekkan'dan Tarkan'a...
Son dakika... Deprem döneminde AHBAP Derneği'ne yüklü miktarda bağış yapan sanatçıların listesi ifşa edildi. Ajda Pekkan'ın da Tarkan'ın da olduğu sanatçıların yaptığı bağış açıklamalarında yollanan paraların deprem için gönderildiği de belirtilmiş.
Depremzedelere yardım için AHBAP'a yüklü bağışlar yapan ünlülerin isimleri ifşa edildi.
DEPREM YARDIMI İÇİN YÜKLÜ MİKTARDA BAĞIŞ
2023 yılındaki ve sonrasında AHBAP Derneği hesaplarına yapılan yüksek tutarlı para transferleri ortaya çıktı. Kayıtlara göre sanatçılar, oyuncular, müzisyenler, medya mensupları, dijital içerik üreticileri ve iş insanlarının gerçekleştirdiği transferlerin büyük bölümü, 6 Şubat depremlerinin ardından "deprem yardımı" veya "bağış" açıklamasıyla yapıldı.
İsimleri geçen ünlülerin yardım amacıyla ve iyi niyetle bağış yapmış olabilecekleri, bu nedenle soruşturma konusu eylemlerden mağdur olma ihtimallerinin bulunduğu belirtildi.
Transferlerin kaynağı ve kullanım amacına ilişkin kesin sonuca varılabilmesi için ise banka kayıtlarıyla birlikte derneğin muhasebe ve harcama belgelerinin de incelenmesi gerektiği ifade edildi.
AÇIKLAMALARDA DEPREM İÇİN OLDUĞU BELİRTİLMİŞ
Ayrıca, bazı kişilerin birden fazla bağış yaptığı, bazı transferlerin şirket veya üçüncü kişi hesapları üzerinden gönderildiği, işlem açıklamalarında ise ağırlıklı olarak "deprem yardımı", "bağış", "Hatay" ve "deprem bölgesine yardım" ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.
ARALARINDA AJDA PEKKAN DA VAR TARKAN DA...
Haluk Levent'in tutuklu olduğu AHBAP Derneği soruşturmasında derneğe bağış yapan sanatçılar:
|Kişi / Kurum Adı
|Meslek
|Tarih
|Tutar
|Bir Milyon TL ve Üzerindeki Transferler
|Ayşe Ajda Pekkan
|Şarkıcı
|10.02.2023 – 16.08
|1.000.000 TL
|Barış Arduç
|Oyuncu
|15.02.2023 – 14.57
|1.000.000 TL
|Ebru Şahin
|Oyuncu
|08.02.2023 – 15.30
|1.000.000 TL
|Tarkan Tevetoğlu / Hitt Müzik
|Şarkıcı
|15.02.2023 – 16.10
|1.000.000 TL
|Sibel Can / Sibel Cangüre
|Şarkıcı
|09.02.2023 – 16.01
|1.000.000 TL
|Nevzat Aydın
|İş insanı
|07.02.2023 – 13.34
|1.000.000 TL
|Beş Yüz Bin TL ile Bir Milyon TL Arasındaki Transferler
|Tolga Çevik
|Oyuncu
|10.02.2023 – 14.23
|997.650 TL
|Ali Atay
|Oyuncu
|10.02.2023 – 16.03
|562.386 TL
|Ebru Gündeş
|Şarkıcı
|08.02.2023 – 11.55
|500.000 TL
|Somer Sivrioğlu
|Şef / Televizyon programcısı
|13.02.2023 – 08.26
|500.000 TL
|Genco Erkal
|Sanatçı
|17.05.2023 – 12.40
|500.000 TL
|Halit Ergenç
|Oyuncu
|07.02.2023 & 10.02.2023
|400.000 TL
|Hasan Can Kaya
|Komedyen
|06.05.2024 – 14.59
|320.000 TL
|200 Bin TL ile 250 Bin TL Arasındaki Transferler
|Neslihan Damla Aktepe (Danla Bilic)
|Dijital içerik üreticisi
|07.02.2023 – 08.22
|250.000 TL
|Can Yaman
|Oyuncu
|09.02.2023 – 08.17
|250.000 TL
|Afra Saraçoğlu
|Oyuncu
|10.02.2023 – 13.53
|200.000 TL
|Binnur Kaya
|Oyuncu
|07.02.2023 – 10.38
|200.000 TL
|Beyazıt Öztürk
|Sunucu
|07.02.2023 – 11.26
|200.000 TL
|Aras Bulut İynemli
|Oyuncu
|07.02.2023 – 08.24
|200.000 TL
|Kıvanç Tatlıtuğ
|Oyuncu
|06.02.2023 – 15.46
|200.000 TL
|İbrahim Büyükak
|Oyuncu
|Bilgi Yok
|200.000 TL
|Seray Kaya
|Oyuncu
|08.02.2023 – 00.48
|200.000 TL
|Kerem Bürsin
|Oyuncu
|08.02.2023 – 12.11
|200.000 TL
|Serap Engin
|Belirtilmemiş
|08.02.2023 – 11.53
|200.000 TL
|Engin Akyürek
|Oyuncu
|10.02.2023 – 14.28
|200.000 TL
|150 Bin TL Tutarındaki Transferler
|Melis Sezen
|Oyuncu
|08.02.2023 – 11.56
|150.000 TL
|Leyla Hazal Atay
|Oyuncu
|09.02.2023 – 13.57
|150.000 TL
|İrem Derici
|Şarkıcı
|07.02.2023 – 08.22
|150.000 TL
|Gülse Şener Birsel
|Senarist / Oyuncu
|13.02.2023 – 14.35
|150.000 TL
|Burak Deniz
|Oyuncu
|07.02.2023 – 08.22
|150.000 TL
|100 Bin TL Tutarındaki Transferler
|Salih Bademci
|Oyuncu
|09.02.2023 – 12.40
|100.000 TL
|Emir Ersoy
|Müzisyen
|08.02.2023 – 13.28
|100.000 TL
|Gökhan Tepe
|Şarkıcı
|08.02.2023 – 16.12
|100.000 TL
|Kerim Sarp Apak
|Oyuncu
|09.02.2023 – 16.19
|100.000 TL
|İbrahim Selim
|Sunucu
|Bilgi Yok
|100.000 TL
|Uraz Kaygılaroğlu
|Oyuncu
|06.02.2023 – 09.56
|100.000 TL
|Elçin Sangu
|Oyuncu
|08.02.2023 – 13.11
|100.000 TL
|Esat Yontunç
|Televizyon yapımcısı
|07.02.2023 – 12.12
|100.000 TL
- Ajda Pekkan: 1.000.000 TL
Barış Arduç: 1.000.000 TL
Ebru Şahin:1.000.000 TL
Tarkan: 1.000.000 TL
Sibel Can: 1.000.000 TL
Nevzat Aydın: 1.000.000 TL
Tolga Çevik: 997.650 TL
Ali Atay: 562.386 TL
Ebru Gündeş: 500.000 TL
Somer Sivrioğlu: 500.000 TL
Genco Erkal: 500.000 TL
Halit Ergenç: 400.000 TL
Hasan Can Kaya: 320.000 TL
Danla Bilic : 250.000 TL
Can Yaman: 250.000 TL
Afra Saraçoğlu: 200.000 TL
Binnur Kaya: 200.000 TL
Beyazıt Öztürk: 200.000 TL
Aras Bulut İynemli: 200.000 TL
Kıvanç Tatlıtuğ: 200.000 TL
İbrahim Büyükak: 200.000 TL
Seray Kaya: 200.000 TL
Kerem Bürsin: 200.000 TL
Serap Engin: 200.000 TL
Engin Akyürek: 200.000 TL
Melis Sezen: 150.000 TL
Hazal Kaya: 150.000 TL
İrem Derici: 150.000 TL
Gülse Birsel:150.000 TL
Burak Deniz: 150.000 TL
Salih Bademci: 100.000 TL
Emir Ersoy: 100.000 TL
Gökhan Tepe: 100.000 TL
Kerim Sarp Apak: 100.000 TL
İbrahim Selim: 100.000 TL
Uraz Kaygılaroğlu: 100.000 TL
Elçin Sangu: 100.000 TL
Esat Yontunç: 100.000 TL