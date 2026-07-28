Son Dakika | AHBAP soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı! Uğur Dündar, Hayko Cepkin, Elçin Sangu...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugün gazeteci Uğur Dündar, şarkıcı Hayko Cepkin, oyuncu Elçin Sangu ve Gülben Ergen ifade verdi.

UĞUR DÜNDAR: "BU HUSUSLARA RAĞMEN DERNEĞE NASIL PARA TOPLAMA VE YÖNETME YETKİSİ VERİLDİ, ANLAYAMIYORUM"

Deprem döneminde devlet kurumlarıyla birlikte verilen görüntüler ve resmi makamların açıklamaları nedeniyle AHBAP’ın denetlendiğini düşündüğünü ifade eden Dündar, AHBAP’ın mali faaliyetlerinde herhangi bir dahlinin bulunmadığını, para toplamadığını ve özür dilemesini gerektirecek somut bir eylemi olmadığını savundu.

Deprem döneminde Ahbap'a bağış yapmadığını belirten Dündar, "Ben deprem döneminde sivil toplum kuruluşu olarak yalnızca Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı görevinde bulunuyordum. Ali Koç yönetiminin deprem bölgesine inşa ettirdiği konteyner kent ve gönderilecek yardım malzemelerinin organizasyonu ile meşguldüm. Bu dönemde başka herhangi bir yardım kuruluşuna ayırabilecek zamanım yoktu. Yüklendiğimiz sorumluluk vaktimizi oldukça alıyordu." dedi.

"Depremden hemen sonraki süreçte Millî Savunma Bakanı, Millî Eğitim Bakanı ve AFAD Başkanı; Haluk Levent ile birlikte görüntü vererek yardımların, kime yapılırsa yapılsın hedefine ulaştığıyla alakalı bir imaj oluşturmuştu." diyen Uğur Dündar ifadesini şöyle sürdürdü:

"Dönemin Adalet Bakanı hiç kimsenin yardım yapıyor diye adli işlem görmediğini belirtmişti. Bu açıklama aslında o dönem Kızılay'a rakip olarak algılanan Haluk Levent'in Ahbap organizasyonuna ilişkindi. Meşhur Ahbap ofisinde yardım çağrılarını cevaplayan ünlülerin arasında bulunan Özge Özpirinçci'nin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından aranıp herhangi bir olumsuzluk durumunda yardımcı olacaklarına dair konuşmasını da aynı gün Haluk Levent canlı yayında anlatmıştır. O dönem Haluk Levent deprem bölgesindeki tüm resmî görevliler ile doğrudan irtibat hâlinde olduğunu hem belirtmiş hem de fotoğraflarla göstermiştir. Yine dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı 2024 yılında Haluk Levent'i ağırlayarak "Asrın felaketinin izlerini hep birlikte sileceğiz" mesajı vermişti. Yani buradan anlayacağımız, Ahbap ve Haluk Levent her daim devlet kurumları ile birlikte olduğunu yansıtmıştır. Muhalif duruşa sahip kişilerin yardımlarını almak için rakip bir sivil toplum kuruluşu gibi konumlanmamıştır. Deprem döneminde herkesin tek amacı mağdurların yaralarını sarmaktı. Bu nedenle yardım edenlerin devlet kurumu yahut muhalif menşeli olup olmadığına bakmaksızın ilk fırsatta bağışlarını gönderdiğini düşünüyorum."

Deprem döneminde Ahbap ile ilgili paylaşımda bulunduğunu belirten Dündar, "O dönem akredite oldukları için destek olmak adına iyi denetlendiğini düşünerek paylaşım yapsam da daha sonra Haluk Levent hakkındaki iddiaları ve soruşturma haberlerini öğrenince paylaşımımı silmek durumunda kalmıştım." dedi.

Haluk Levent'e para toplama yetkisinin kolayca verilmesini de sorguladığına dikkat çeken Dündar, "Soruşturmanızda tespit edilen bu hususlara rağmen derneğe nasıl para toplama ve yönetme yetkisi verildi, anlayamıyorum. Haluk Levent ile herhangi bir görüşme kaydımız yoktur. Ahbap'ın yerini bilmem, hiç gitmedim. Herhangi bir yardımlarını koordine etmedim. Ahbap'ın ünlüleri kullanarak ön plana çıkmaya çalıştığı ve eleştirilere karşı sosyal medya gücü ile linç yaptığı şeklinde bir bilgim yoktur." şeklinde konuştu.

HAYKO CEPKİN: "AHBAP'A HERHANGİ BİR BAĞIŞTA BULUNMADIM"

Şarkıcı Hayko Cepkin, “Deprem felaketi zamanı telefon ile yardım ve bağış toplayan bir takım ünlü kişiler oldu ancak ben onların içerisinde yer almadım. Yukarıda belirttiğim üzere Ahbap Derneği’ne maddi olarak herhangi bir destekte bulunmadığım gibi bulunulması için de çağrı yapmadım." dedi.

ELÇİN SANGU: "YETKİLİLERİN LEVENT İLE GÖRÜNTÜ VERMESİ ŞÜPHENİN ÖNÜNE GEÇTİ"

Elçin Sangu ise 6 Şubat depremlerinden sonra, "Şahsen kendimle AHBAP derneğinin IBAN hesabına 100.000 TL bağışta bulundum. O dönem bu IBAN bilgisi Valilik tarafından onaylı olduğu ve AHBAP derneğinin de birçok kamu kurumuyla işbirliği içerisinde hareket etmesi sebebiyle bizde oluşan güven sonucu bu hesaba para yatırdım." dedi.

"Burada Haluk Levent'in veya başka birinin bizi yönlendirmesi ya da telkini söz konusu değildi. O dönem bağımsız denetim firmaları tarafından denetleme yapılması bende güven oluşturdu. Ayrıca denetim sonunda düzenlenen raporları gördüm." diyen Sangu şunları söyledi:

"Aynı dönemde Kızılay'dan çadır satın alınması gündem olunca İçişleri Bakanlığı tarafından da ayrıca incelemelerin başlatıldığını biliyorum. Bununla birlikte aynı dönemde birçok yetkilinin Haluk Levent ile fotoğraf çektirmesi ve bunun kamuoyu ile paylaşılması yine insanlarda şüphe oluşmasının önüne geçti. Yardım faaliyetlerine ilişkin yeni düzenlemelerin yapılması hâlinde, sonraki süreçte başkalarının insanların iyi niyetini kötüye kullanmasının önüne geçileceğini düşünüyorum. Son olarak söylemek istediğim şey; bütün bu yaşananlar sonucunda insanların artık yardım etme duygusunu kaybedecek olmalarından dolayı çok üzgün olmamdır."

GÜLBEN ERGEN: "HALUK LEVENT İLE HERHANGİ BİR SAMİMİYETİM YOK"

Gülben Ergen ifadesinde, "Bana sormuş olduğunuz Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur isimli şahıslarla deprem öncesinde herhangi bir tanışıklığımız yoktur. Ben Haluk Levent ile ülkemizde yaşanan 6 Şubat depremi sürecinde yapılan ücretsiz bir konser vesilesiyle görüştüm. Bunun dışında kendisiyle herhangi bir görüşmem veya samimiyetim bulunmamaktadır. Oğuzhan Uğur isimli yayıncıyla deprem süreci sonrasında kadına şiddet ve çocuk istismarı konulu bir programın konuğu olarak görüştüm. Kendisiyle bunun dışında herhangi bir tanışıklığım veya samimiyetim bulunmamaktadır." dedi.

'AHBAP DERNEĞİ'NE ÖZEL OLARAK BİR YÖNLENDİRMEM OLMADI'

Ergen, "'Ben Çocuklar Gülsün Diye Derneği' nin Başkanı ve kurucusuyum. Ülkemizde yaşanan 6 Şubat depremi sürecinde İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olurlarıyla deprem bölgesinde 11 ilde 17 okul inşaatı yaptım. Yine deprem sürecinde AFAD, KIZILAY gibi devlet kurumları ile Ahbap Derneği'ne kendi kişisel hesabımdan çeşitli miktarlarda yardım gönderdim. Ben deprem sürecinde de AFAD'ın yönlendirmesiyle Kahramanmaraş ilinde yaklaşık 1,5 ay kadar kaldım. Bu süre zarfında kullanımımda bulunan sosyal medya uygulamalarında bütün kurum ve kuruluşları etiketlemek suretiyle yardım kampanyasına destek olmak istedim. Ahbap Derneği'ne özel olarak bir yönlendirmem olmadı. Ben tüm kuruluşları yaptığım paylaşımlarda etiketliyordum. Ahbap Derneği ve Haluk Levent'in deprem sürecinde toplanan yardımlar üzerinde nasıl bir tasarrufta bulundukları hususunda kamuoyuna yansıyan soruşturma süreci öncesinde herhangi bir bilgiye sahip değildim. Kendim Ahbap Derneği'ne gönderdiğim meblağlar sebebiyle Ahbap Derneği'ne kişisel olarak herhangi bir sorguda bulunmadım. Bu hususta denetim de yapmadım. Bu hususta herhangi bir araştırmam da olmadı. Ülkemizde yaşanan deprem sebebiyle yapılan yardım çağrılarında ben devlet kurumlarını eleştirir mahiyette herhangi bir paylaşımda bulunmadım" ifadelerini kullandı.

Ergen'in ifadesinin devamında, "Ben deprem sürecinde AFAD koordinesinde yardım faaliyetinde bulundum. Toplanan yardımlar hususunda benim de vatandaş olarak yapmış olduğum yardımların amacı dışında kullanıldığı hususunda kendimi vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum. Bu hususta şikayet hakkımı da saklı tutmak istiyorum. Haluk Levent ile deprem sürecinden sonra yapılan konserlerin Haluk Levent'in popüleritesini artırdığını düşünmüyorum. Kendisi yapmış olduğu iş ve kampanyalar sayesinde zaten tanınırdı. Biz yapılan Gazze konserinden herhangi bir ücret almadık. Toplanan konser ücretleri Gazze bölgesine yardım olarak gidecekti.Toplanan yardımların akıbetiyle ilgili de herhangi bir bilgiye sahip değilim. Ben birtakım kamuoyuna mal olmuş insanların canlı yayınlarda deprem bölgesine telefonla ya da canlı yayın suretiyle bağış toplama kampanyasına dahil olmadım. Dahil olmuş olsaydım bu hususta bir özür beyan edebilirdim ancak şuan yaptığım yardımlar sebebiyle üzgün ve mağdurum. Biraz önce ifademde belirttiğim konser de Gazze Yardım konseriydi. Bunun da deprem sürecinde yapılan yardım kampanyasıyla herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Benim anlattıklarım ve yaşadıklarım dikkate alındığında Ahbap Derneği ve Haluk Levent'in yardım kampanyasına herhangi bir dahilim bulunmamaktadır" dediği öğrenildi.