Son Dakika | AHBAP soruşturmasında 5 ünlü daha ifadeye çağrıldı! Kerem Bürsin, Farah Zeynep, Eda Ece...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni isimlerin ifadelerine başvurulacağı öğrenildi. Oyuncular Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin’in savcılığa çağrılacağı belirtildi.

Beş ismin ifadeye çağrılma gerekçesine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Ünlü oyuncuların, soruşturma dosyasında incelenen yardım kampanyaları, sosyal medya paylaşımları ve AHBAP Derneği ile bağlantılı faaliyetler hakkında bildiklerini anlatmaları bekleniyor.

NELER YAŞANDI?

Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un tutuklandığı soruşturma kapsamında son bir hafta içinde gazeteci, sanatçı ve oyuncuların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin bilgisine başvuruldu. Uğur Dündar, Ece Üner, Fatih Altaylı, Fatih Portakal,Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ve Hazal Kaya İstanbul Adalet Sarayı’na giderek savcılığa ifade verdi.

Savcılığın sorularının, isimlerin deprem döneminde AHBAP’a yönelik yaptıkları paylaşımlar, bağış çağrıları ve dernek yöneticileriyle ilişkileri üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Gökhan Özoğuz ise Haluk Levent veya dernek üyeleriyle kişisel bir tanışıklığının bulunmadığını, kendi hesaplarından AHBAP’a ya da soruşturma dosyasında adı geçen kişilere para transferi yapmadığını belirtti.

Öykü Serter de derneğe para yatırmadığını ve kimseyi bağış yapmaya yönlendirmediğini ifade etti.

Özlem Gürses de savcılık ifadesinde Haluk Levent ile kişisel bir tanışıklığının olmadığını anlattı.

Soruşturmanın önceki aşamalarında Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin de ifadeye çağrıldı. Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin’in savcılığa gitmesiyle birlikte, dosya kapsamında bilgisine başvurulan tanınmış isimlerin sayısı daha da artacak.