Son Dakika | Ahbap dosyasında yeni gelişme: Bilirkişi heyeti görevlendirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap Derneğine ilişkin soruşturma kapsamında bilirkişi heyeti görevlendirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Haluk Levent'in kurucusu olduğu derneğe 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yapılan bağışların incelemeye alındığı belirtildi.

"DEPREM YARDIMLARI ARAŞTIRILIYOR"

"06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği tarafından toplanan bağış ve yardımların kullanımına ilişkin iddialar tüm yönleriyle incelenmektedir." denilen açıklamada şunlara yer verildi:

Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla; toplanan bağış ve yardımların belirlenen amaçlar doğrultusunda ve ilgili mevzuata uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespiti için alanında uzman kişilerden oluşan bir bilirkişi heyeti görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Bilirkişi heyeti tarafından; bağışların toplanması, aktarılması ve harcanmasına ilişkin tüm mali kayıtlar, banka hesap hareketleri, ilgili kişi ve şirketler arasındaki para transferleri ile soruşturma kapsamında elde edilen tüm bilgi ve belgeler incelenerek ayrıntılı rapor hazırlanacaktır.

Soruşturma; hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi esas alınarak, yalnızca somut bilgi, belge ve deliller doğrultusunda sürdürülmektedir."

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gündeme gelen Ahbap Derneğine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken derneğin malvarlığına el konuldu.