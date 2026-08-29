Son dakika | Ağzı bozuk basın müdürüne soruşturma başlatıldı: Giresun Valiliği açıkladı

Giresun Valiliği, yurttaşı tehdit eden Giresun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

GİRESUN VALİLİĞİ AÇIKLADI

Valilik tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Söz konusu iddialar, Valiliğimizce kamu hizmetinin gereklerine, devlet memurlarının tabi olduğu mevzuata ve kamu görevlilerinin uyması gereken etik ilkelere uygunluk yönünden değerlendirilmek üzere ele alınmıştır. Bu kapsamda, adı geçen İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü hakkında gerekli idari soruşturma başlatılmıştır.”

NE OLMUŞTU?

AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün Doğankent'e bağlı Çatalağaç Köyü'ndeki kurşun, çinko ve bakır madenine karşı mücadele eden çevre savunucusu Soner Aydın, sosyal medyada Giresun Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin tarafından tehdit edilmişti.

“O AT KUYRUĞU SAÇIN İLE DİLİNİ BAĞLARIM"

Soner Aydın, sosyal medya hesabından belediye başkanı, milletvekili ve kamu görevlilerinin maden şirketi yetkilileriyle olan ilişkilerine tepki göstermişti.

Giresun Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin ise sosyal medya hesabından Soner Aydın'ı “O at kuyruğu saçın ile dilini bağlarım. Zincirini tutan sahiplerin bile sana sahiplik edemezler. Aileyi bu işe karıştırırsan soyundan girer sopundan çıkarım. Seviyemi zorlama. Seni son kez uyarıyorum” sözleriyle tehdit etmişti.

Soner Aydın ise bu mesajın ardından Tirebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.