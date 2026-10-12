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Halk TV Türkiye Son dakika | Ağrı Dağı’nda heyelan: Dev kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldular

Son dakika | Ağrı Dağı’nda heyelan: Dev kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldular

Son dakika haberi... Ağrı Dağı’nda zirve tırmanışı yapan dağcılar, 4 bin 200 metre rakımdaki kamp alanındayken meydana gelen heyelanda dev kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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Son dakika | Ağrı Dağı’nda heyelan: Dev kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldular
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Ağrı Dağı’na bugün zirve tırmanışı yapan dağcılar 4 bin 200 metre rakımdaki kamp alanında konaklarken dik yamaçlardan kaya parçaları ve taş kütleleri koptu. Yaşanan tehlikeyi fark eden bir dağcı, kayaların yöneldiği bölgede bulunan arkadaşlarını yüksek sesle bağırarak uyardı.

Son dakika | Ağrı Dağı’nda heyelan: Dev kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldular - Resim : 1

Uyarıyı alan dağcılar, kaya parçalarının ilerlediği alandan hızla uzaklaşarak olası bir faciadan kurtuldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

KAYA VE TAŞ KÜTLELERİNDEN SON ANDA KURTULDULAR

Kaydedilen görüntüde tırmanışını sürdüren dağcıların üzerine doğru hızla yuvarlanan kaya ve taş kütleleri görüldü.

Son dakika | Ağrı Dağı’nda heyelan: Dev kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldular - Resim : 2

Dağcıların, üzerlerine gelen dev kaya parçalarının altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar görüntülere yansıdı.

Son dakika | Ağrı Dağı’nda heyelan: Dev kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldular - Resim : 3

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, dağcıların büyük korku yaşadığı tehlikeli anlar cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)

Son dakika | Ağrı Dağı’nda heyelan: Dev kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldular - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ağrı Heyelan
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