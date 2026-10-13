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Son dakika | Afyonkarahisar'daki feci kazada şoför hakkında karar

Son dakika haberi... Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 27 kişiden midibüs şoförü E.G. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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Son dakika | Afyonkarahisar'daki feci kazada şoför hakkında karar
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Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 27 kişinin yaralandığı kazada midibüs sürücüsü E.G., tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Şuhut-Dinar kara yolunun Karaadilli beldesi yakınlarında meydana geldi. Isparta'nın Senirkent ilçesinden Şuhut'a gelen tarım işçilerini taşıyan, E.G.'nin kullandığı midibüs şarampole devrildi.

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28 KİŞİ HASTANELERE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 28 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Son dakika | Afyonkarahisar'daki feci kazada şoför hakkında karar - Resim : 2

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME DEVAM EDİYOR

Durumu ağır olan Firdevs Akdağ, Şuhut Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan midibüs şoförü E.G., tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Afyonkarahisar Kaza
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