Son Dakika | AFAD duyurdu: Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Malatya'nın Pütürge ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada sarsıntının büyüklüğü 4.0 olarak belirtildi.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir deprem meydana geldi. Deprem ile ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada, sarsıntının 4.0 büyüklüğünde olduğu belirtildi.
Saat 22.39 sıralarında meydana gelen deprem ile ilgili AFAD'dan şu veriler paylaşıldı:
- Büyüklük:4.0 (Mw)
- Yer:Pütürge (Malatya)
- Tarih:2026-05-24
- Saat:22:36:49 TSİ
- Enlem:38.25556 N
- Boylam:38.60944 E
- Derinlik:12.76 km
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 24, 2026
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi