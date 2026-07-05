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Halk TV Türkiye Son Dakika | Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Son Dakika | Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Adıyman'ın Sincik ilçesinde deprem meydana geldi.

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Son Dakika | Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde deprem meydana geldi.

Saat 18.24 sularında meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı.

Son Dakika | Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem - Resim : 1
Kaynak: AFAD
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ADIYAMAN SİNCİK'TE KORKUTAN DEPREM

Depremin derinliği 10.83 kilometre olarak kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan veriler şöyle:

  • Büyüklük: 3.7 (Ml)
  • Yer: Sincik (Adıyaman)
  • Tarih: 2026-07-05
  • Saat: 18:24:39 TSİ
  • Enlem: 38.10833 N
  • Boylam: 38.46667 E
  • Derinlik: 10.83 km

KANDİLLİ RASATHANESİ ADIYAMAN DEPREMİNİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 3.8 OLARAK AÇIKLADI

Deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi'nden de veriler paylaşıldı. Sarsıntının büyüklüğünün 3.8 olarak olarak kaydedildiğini belirten Kandilli Rasathanesince paylaşılan bilgiler şöyle:

  • Büyüklük: 3.8(Ml)
  • Yer: Karakose-Sincik (Adıyaman)
  • Derinlik: 1.6 km
Son Dakika | Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem - Resim : 3
Kandilli Rasathanesi'nin X hesabından yapılan paylaşım (5 Temmuz 2026)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Deprem AFAD Adıyaman
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