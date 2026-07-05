Son Dakika | Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde deprem meydana geldi.

Saat 18.24 sularında meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı.

Kaynak: AFAD

ADIYAMAN SİNCİK'TE KORKUTAN DEPREM

Depremin derinliği 10.83 kilometre olarak kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan veriler şöyle:

Büyüklük: 3.7 (Ml)

Yer: Sincik (Adıyaman)

Tarih: 2026-07-05

Saat: 18:24:39 TSİ

Enlem: 38.10833 N

Boylam: 38.46667 E

Derinlik: 10.83 km

KANDİLLİ RASATHANESİ ADIYAMAN DEPREMİNİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 3.8 OLARAK AÇIKLADI

Deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi'nden de veriler paylaşıldı. Sarsıntının büyüklüğünün 3.8 olarak olarak kaydedildiğini belirten Kandilli Rasathanesince paylaşılan bilgiler şöyle:

Büyüklük: 3.8(Ml)

Yer: Karakose-Sincik (Adıyaman)

Derinlik: 1.6 km