Son Dakika | Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Adıyman'ın Sincik ilçesinde deprem meydana geldi.
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde deprem meydana geldi.
Saat 18.24 sularında meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı.
ADIYAMAN SİNCİK'TE KORKUTAN DEPREM
Depremin derinliği 10.83 kilometre olarak kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan veriler şöyle:
- Büyüklük: 3.7 (Ml)
- Yer: Sincik (Adıyaman)
- Tarih: 2026-07-05
- Saat: 18:24:39 TSİ
- Enlem: 38.10833 N
- Boylam: 38.46667 E
- Derinlik: 10.83 km
KANDİLLİ RASATHANESİ ADIYAMAN DEPREMİNİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 3.8 OLARAK AÇIKLADI
Deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi'nden de veriler paylaşıldı. Sarsıntının büyüklüğünün 3.8 olarak olarak kaydedildiğini belirten Kandilli Rasathanesince paylaşılan bilgiler şöyle:
- Büyüklük: 3.8(Ml)
- Yer: Karakose-Sincik (Adıyaman)
- Derinlik: 1.6 km
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi