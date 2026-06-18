Son Dakika | Adalet Bakanlığı'ndan 52 firari FETÖ şüphelisi için yeni iade dosyası: Enes Kanter de aralarında

Adalet Bakanlığı, "FETÖ" soruşturmaları kapsamında yurt dışında bulunan 52 kişi hakkında iade talep dosyalarını güncelledi. Güncellenen iade talepleri arasında Zekeriya Öz, Enes Kanter, Ekrem Dumanlı gibi isimler de var.

Adalet Bakanlığı, "FETÖ" soruşturmaları kapsamında yurt dışında bulunan firari isimlerin Türkiye’ye iadesine yönelik yeni bir çalışma başlattı. Hazırlanan kapsamlı çalışma çerçevesinde ilk aşamada 52 kişiyle ilgili iade dosyalarının güncellendiği öğrenildi.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, güncellenen dosyalarda 17-25 Aralık süreci, 15 Temmuz darbe girişimi, örgütün yargı ve emniyet yapılanmaları, medya faaliyetleri ile finans ağına ilişkin soruşturma ve dava dosyaları yeniden değerlendirildi.

Daha önce farklı ülkelere iletilen bazı iade taleplerinin, ilgili kişilere verilen sığınmacı statüsü, siyasi nitelikli kovuşturma iddiaları ve kötü muamele gerekçeleriyle sonuçsuz kaldığı belirtildi. Yeni çalışma kapsamında ise mevcut delil ve yargı süreçlerinin dosyalara yeniden işlendiği ifade edildi.

YARGI, EMNİYET VE MEDYA YAPILANMALARI DOSYADA

Sabah'ın haberine göre güncellenen iade talepleri arasında eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara, Fikret Seçen, Cihan Kansız ve Ahmet Can’ın da bulunduğu bildirildi. Dosyalarda, söz konusu isimlerin çeşitli soruşturma ve yargı süreçlerinde örgütsel amaçlar doğrultusunda hareket ettikleri ve usulsüz işlemlerde rol aldıkları yönündeki iddialara yer verildiği kaydedildi.

Öte yandan emniyet ve medya yapılanmalarıyla bağlantılı oldukları öne sürülen Osman Hilmi Özdil, Tuncay Opçin, Adem Yavuz Arslan, Emrullah (Emre) Uslu ve Muammer İhsan Kalkavan hakkındaki iade taleplerinin de güncellendiği aktarıldı.

Bakanlığın hazırladığı dosyalarda, örgütün üst düzey yapılanmasında yer aldığı belirtilen Mustafa Özcan, Abdullah Aymaz, Cevdet Türkyolu, Şeref Ali Tekalan, Ekrem Dumanlı, Naci Tosun, Ahmet Kara, İsmail Büyükçelebi, Ahmet Kurucan ve Sait Aksoy gibi isimlerin de bulunduğu öğrenildi.

Dosyalarda ayrıca eski basketbolcu Enes Kanter’e ilişkin başlıkların da yer aldığı belirtildi. Kanter hakkında, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı, örgüt bağlantılı etkinliklere katıldığı ve finansal destek sağladığı yönündeki iddiaların iade talep dosyasına eklendiği ifade edildi.