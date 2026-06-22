Son Dakika | Adalar Belediye Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 39 kişi adliyeye sevk edildi

Adalar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 kişiden Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 39 kişi adliyeye sevk edildi. 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 Haziran'da İstanbul merkezli olmak üzere dört ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturmada, toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "görevi kötüye kullanma" ve "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla soruşturulduğu belirtildi.

3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Soruşturmanın son aşamasında gözaltındaki isimlerin işlemleri tamamlanırken, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 39 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 3 kişinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.