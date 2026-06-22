Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son Dakika | Adalar Belediye Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 39 kişi adliyeye sevk edildi

Son Dakika | Adalar Belediye Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 39 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... Adalar Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 39 kişi adliyeye sevk edildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Dakika | Adalar Belediye Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 39 kişi adliyeye sevk edildi
Son Güncelleme:

Adalar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 kişiden Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 39 kişi adliyeye sevk edildi. 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Son Dakika | Adalar Belediye Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 39 kişi adliyeye sevk edildi - Resim : 1

Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 Haziran'da İstanbul merkezli olmak üzere dört ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturmada, toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "görevi kötüye kullanma" ve "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla soruşturulduğu belirtildi.

Ada halkından CHP'li başkanın gözaltına alınmasına protestoAda halkından CHP'li başkanın gözaltına alınmasına protesto

3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Soruşturmanın son aşamasında gözaltındaki isimlerin işlemleri tamamlanırken, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 39 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 3 kişinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gözaltı CHP
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro