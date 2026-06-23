Son Dakika | Adalar Belediye Başkanı ve 34 kişi tutuklandı

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da arasında bulunduğu 35 kişi, CHP'li belediyelere yönelik operasyon kapsamında tutuklandı. Tutuklama kararı sabaha karşı 05.00 sıralarında üç ayrı hakimlikçe verildi.

35 KİŞİ TUTUKLANDI

Üç ayrı hakimlikçe yapılan işlemler sabaha karşı 05.00 sıralarında sonuçlandı. Hakimlikler Ali Ercan Akpolat dahil 35 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Tutuklanan isimler şöyle:

Ali Ercan Akpolat (Adalar Belediye Başkanı)

Hüseyin Yılmaz (Adalar Belediye Başkan Yardımcısı)

Fırat Durak (Adalar Belediye Başkan Yardımcısı)

Funda Yalçınkaya (Adalar Belediyesi Ruhsat Müdürü)

İlyas Bayram (Adalar Belediyesi Zabıta Müdürü)

Gülşah Bulut (Sekreter)

Abdullah Çelikcan (Memur)

Furkan Güçlüer (Mimar)

Abdullah Yıldırım (Şoför)

Talip Gülçiçek (Zabıta)

Neslihan Alnıak (Jeofizik Mühendisi, İmar Müdürü)

Yavuz Çiftçioğlu (Adalar Belediyesi Meclis Üyesi)

Mehmet Nuri Kaya (Adalar Belediyesi Meclis Üyesi)

Diğer tutuklanan isimlerin kimlik bilgilerine henüz ulaşılamadı.

NE OLMUŞTU

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda 19 Haziran sabahı gözaltına alınan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da arasında bulunduğu 39 kişi dün sabah Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğü binasından Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Akpolat ve diğer isimlerin savcılık işlemleri akşam saatlerinde tamamlandı. Savcılık Akpolat'ın da arasında bulunduğu 35 ismi tutuklama, 4 ismi ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliklerine sevk etti.

(ANKA)