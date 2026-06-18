Son Dakika | Açlık grevindeki öğretmenler hastaneye kaldırıldı

Ankara'da haklarını alabilmek için açlık grevi başlatan özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenlerin eyleminin dördüncü gününde, rahatsızlanan iki öğretmenin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

AÇLIK GREVİNDEKİ İKİ ÖĞRETMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'ndan yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"İki arkadaşımız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arkadaşlarımızın sağlık durumunu takip ediyoruz. Ancak sözler verip arkasında dur(a)mayan bürokratlara sesleniyoruz:

Biliyoruz bizi takip ettiğinizi; biliyoruz herkes gibi sizin de gözünüzün mücadelemizin üzerinde olduğunu! Biliyoruz bizi yok saymanızın yaratacağı sonuçların farkında olduğunuzu! Tüm bu yaşananlara son vermek sizin elinizde! Yapmanız gereken tek şey harekete geçmek, görevinizi yapmak! Bizim kaybedecek bir şeyimiz kalmadı!"

NE OLMUŞTU?

Haklarını aramak için Ankara’ya gelen ve hak arayışları sırasında polis müdahalesiyle karşılaşan özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenler "Bizi açlığa mahkum eden politikaları elimizin tersiyle itiyoruz! Yoksulluğu, güvencesizliği iliklerimize kadar yaşıyoruz biz! Sizin öğretmenlere reva gördüğünüz iki lokma yemeği reddediyoruz! Sözler tutulana, eğitim komisyonu toplanana, o masa kurulana kadar açlık grevindeyiz" ifadeleriyle geçtiğimiz günlerde açlık grevi başlamıştı.