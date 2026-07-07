Son dakika | ABB'ye konser davasında ara karar çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddialarının ardından açılan ve 14 kişinin yargılandığı davada mahkeme bilirkişi raporunun beklenmesine, davanın 16 Ekim tarihine erteleme karar verildi.

BİR ÖNCEKİ DURUŞMADA TÜM TUTUKLULAR TAHLİYE EDİLMİŞTİ

2 Nisan tarihinde görülen bir önceki duruşmada mahkeme tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar vermişti.

ADLİ KONTROL ŞARTLARI KALDIRILDI

Mahkeme başkanı bilirkişi raporunun gelmediğini bildirdi ve sanıklara söz hakkı verdi. Sanık ve avukatları adli kontrol şartlarının kaldırılmasını istedi. Mahkeme verdiği kararda bazı sanıklar hakkında daha önce verilen adli kontrol şartlarının kaldırılmasına bazı sanıkların da mevcut halinin devamına hükmetti.

İBB DAVASI ESİNTİLERİ GÜNDEM OLMUŞTU: BİLGİM YOK, ÖYLE SÖYLENİYORDU

Bir önceki duruşmada dinlenen altı tanık, “Bilgim yok, söyleniyordu, konuşuluyordu, duymadım, vakıf değilim, söylentiler vardı" şeklinde beyanlar sunmuştu. Bu ifadeler tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB davasında tanıkların sık sık söylediği ifadelere benzerliği nedeniyle dikkat çekmişti.

31 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada , İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, MASAK, Sayıştay ve bilirkişi raporlarını gerekçe göstererek, ABB'de 32 konser hizmet alımında 154 milyon 453 bin 221 lira kamu zararı oluştuğunu öne sürmüştü.

23 Eylül tarihinde aralarında eski belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 kişi "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçları gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianameyi 21 Ekim'de kabul etmişti.