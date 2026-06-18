Son Dakika | 45 ilde “Narko Pars” operasyonu: 352 şüpheli yakalandı
Son dakika... Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 45 ilde düzenlenen “Narko Pars” operasyonlarında 352 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Şüphelilerin, yurt dışından kargo yoluyla temin ettikleri skunk tohumlarını Türkiye genelinde satışa sundukları belirlendi. Jandarma ekipleri, operasyon öncesinde şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledi. Yapılan çalışmalarla suç faaliyetleri delillendirildi.
45 İLDE OPERASYON
Operasyonlar; Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Konya, Kocaeli, Mersin, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Sakarya, Denizli, Kayseri ve Düzce’nin de aralarında olduğu 45 ilde gerçekleştirildi.
Adreslerde yapılan aramalarda 132 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.
Yakalanan 352 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.