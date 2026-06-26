Son Dakika | 4 yaşındaki Leyla'nın ölümünde amcaya kasten öldürmeden hapis cezası

Ağrı’da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin dava yeniden görüldü.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından tekrar başlayan yargılamada tutuklu sanık Yusuf Aydemir hakkında karar verildi. Mahkeme, Yusuf Aydemir’i “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

YARGITAY BOZMUŞTU

Leyla Aydemir davası, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanmıştı. Bir önceki duruşmada mahkeme heyeti, dosyadaki bazı noktaların açıklığa kavuşturulması için anne Şükran Aydemir ile sanıkların yeniden dinlenmesine karar vermişti.

Duruşmada ifade veren anne Şükran Aydemir, olayın failini bilmediğini söylemişti. Aydemir, “Katil kimse ondan şikayetçiyim. Kimsenin günahını almak istemiyorum. Olayı gözümle görmedim. Kimin yaptığını bilsem kendi ellerimle hesap sorarım” demişti.

Yıllardır evlat acısı yaşadığını belirten Aydemir, davada kendisini temsil edecek bir avukat talebinde de bulunmuştu. Mahkeme, sanık avukatlarının süre talebini kabul ederek duruşmayı 26 Haziran’a ertelemişti.