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Halk TV Türkiye Son Dakika | 2026 LGS maratonu tamamlandı

Son Dakika | 2026 LGS maratonu tamamlandı

Son dakika... LGS maratonu tamamlandı. Yaklaşık 1 milyon öğrenci, hayalindeki liseye yerleşebilmek için iki oturumda 90 soruyu yanıtladı. Aylar süren hazırlığın ardından gözler şimdi 10 Temmuz’da açıklanacak sonuçlara ve tercih sürecine çevrildi.

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Son Dakika | 2026 LGS maratonu tamamlandı

LGS maratonu sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen merkezi sınav, iki oturum halinde yapıldı. Yaklaşık 1 milyon öğrenci, hayalindeki liseye yerleşebilmek için ter döktü.

Sabah saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrenciler, sözel ve sayısal alanlardan toplam 90 soruyu yanıtladı. Veliler de sınav süresince okul önlerinde heyecanlı bekleyişini sürdürdü.

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İkinci oturumun tamamlanmasıyla öğrenciler aylar süren hazırlık sürecini geride bıraktı. Sınavdan çıkan bazı öğrenciler rahatladığını söylerken, bazıları soruların zor olduğunu belirtti.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların gözü şimdi 10 Temmuz’da açıklanacak sonuçlara ve ardından başlayacak tercih sürecine çevrildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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