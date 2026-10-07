Son Dakika | 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın katili tutuklandı

Şüphelinin tutuklanmasından önceki süreçe, Gökçe Alkan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Mustafa Bağ'ın akşam saatlerinde adliyeye getirileceği yönündeki söylenti kısa sürede ilçede yayıldı. Bunun üzerine çok sayıda vatandaş adliye çevresinde toplandı. Yaşanan bu gelişme üzerine güvenlik gerekçesiyle Mustafa Bağ'ın adliyeye getirilmeden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemi ifadesi alındı. Savcılık işlemlerinin ardından şüpheli mahkemeye sevk edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mustafa Bağ'ın adliyeye getirilmediğine inanmayan kalabalığın sakinleştirilmesi amacıyla Gökçe Alkan'ın eniştesi Gökhan Akbay da duruşma salonuna alındı. Mustafa Bağ çıkarıldığı mahkeme tarafından hakkında kasten planlayarak adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiş oldu.

ENİŞTE KALABALIĞI YATIŞTIRDI

Duruşma salonunda süreci takip eden Gökhan Akbay, dava işlemlerinin ardından kalabalığa açıklama yaptı. Akbay, Mustafa Bağ'ın adliyeye getirilmediğini, işlemlerin SEGBİS üzerinden gerçekleştirildiğini ve verilen tutuklama kararının ardından cezaevine gönderildiğini bildirdi. Bunun üzerine kalabalık dağıldı.

DHA