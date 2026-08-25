Son dakika | 16 gündür eylemde olan madenciler bakanlıkla görüştü

16 gündür eylemde olan Doruk Madencilik ve Eti Gümüş madencilerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndaki görüşmesi sona erdi.

16 gündür eylemdeki maden emekçileri, Enerji Bakanlığı'yla görüştü



💬 "Bizim haklılığımızın yanında olduklarını söylediler"



💬 "'Biz bütün yaptırımları uyguladık. Uygulamaya da devam edeceğiz' dediler"



💬 "Önümüzdeki günlerde kendilerinin hakemliğinde şirketle masaya oturup… https://t.co/wB932mAoEO pic.twitter.com/mJcuHf16yC — Halk TV (@halktvcomtr) August 25, 2026

BUGÜN ÇÖZÜLMEZSE YARIN CUMHURBAŞKANLIĞI'NA YÜRÜYECEKLER

Aylardır mücadelelerini sürdüren işçiler, bugüne kadar 5 defa gözaltına alındı. Bugün işçilerden oluşan bir heyet Bakanlık yetkilileriyle görüştü. Madencilerin bugünkü eylemine Yeni Parti de destek verdi. Özgür Özel de bakanlık önüne gelerek işçilerle dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Madencilerin alacaklarının ödenmesi talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde başlattığı direnişin 16'ncı gününde Doruk Madencilik işçisi Satı Kaynak, "Sayın Cumhurbaşkanı, lütfen artık sesimizi duyun. Yoksa eğer bugün de çözülmezse yarın ailelerle birlikte Cumhurbaşkanlığı'na yürüyüş başlatacaktır" dedi.

İŞÇİLER BAKANLIKTA TALEPLERİNİ ANLATTI: OLUMLU GELİŞME OLMAZSA YARIN CUMHURBAŞKANLIĞI'NA YÜRÜYECEKLER

Görüşme sonrası açıklama yapan işçiler, alacaklarının ödenmesi için başlattıkları direnişte yeni bir müzakere zemini oluşmasını istedi. İşçiler, Bakanlığın şirketle görüşerek kendilerini ve şirketi aynı masada buluşturmasını talep etti. Olumlu bir gelişme yaşanmaması halinde yarın Cumhurbaşkanlığı'na yürüyeceklerini açıkladı.



Madenci temsilcileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile yapılan görüşmede yaşadıkları sorunları ve taleplerini aktardıklarını belirtti. Görüşmede Bakanlık yetkililerinin, şirket hakkında kendi yetkileri kapsamında uygulanabilecek yaptırımların hayata geçirildiğini söylediği aktarıldı. İşçiler ise sorunun çözümü için şirketle aynı masada buluşabilecekleri bir müzakere zemini oluşturulmasını talep etti.

İşçi temsilcisi, Bakanlık yetkililerinin bu öneriye sıcak baktığını ve şirketle görüşerek böyle bir ortamın oluşturulup oluşturulamayacağını değerlendireceklerini söylediğini aktardı.

"MÜFETTİŞ RAPORUNDAKİ ALACAKLAR ÖDENMEDİ"

Doruk Madencilik çalışanı Sinan Koçak, müfettiş raporu hazırlanmasına rağmen raporda işçilerin lehine belirlenen alacakların ödenmediğini söyledi. Koçak, ihtilafsız bazı alacakların da halen eksik kaldığını belirterek sürece ilişkin bilgileri Bakanlık yetkililerine aktardıklarını ifade etti.

Görüşmenin ardından işçiler, müzakere masasının kurulup kurulmayacağına ilişkin yanıt gelene kadar Bakanlık önündeki bekleyişlerini sürdüreceklerini açıkladı.

Koçak, "Bir netice alana kadar, en azından bir müzakere zemini oluşacak mı oluşmayacak mı cevabını alana kadar burada beklemeye devam edeceğiz" dedi.

"OLUMLU GELİŞME OLMAZSA YARIN CUMHURBAŞKANLIĞI'NA YÜRÜYECEĞİZ"

İşçiler, daha önce açıkladıkları Cumhurbaşkanlığı'na yürüme kararından da vazgeçmediklerini belirtti.

Koçak, çözüm yönünde olumlu bir gelişme yaşanmaması halinde yarın Cumhurbaşkanlığı'na yürüyeceklerini söyledi. İşçiler, Cumhurbaşkanı'na kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmediğini ve Çalışma Bakanlığı İş Başmüfettişliği tarafından hazırlanan raporda yer alan alacakların halen ödenmediğini aktarmak istediklerini belirtti.

Koçak ayrıca Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşme talebinde bulunduklarını ancak şu ana kadar bu taleplerine olumlu bir yanıt gelmediğini söyledi. Madencilerin Bakanlık önündeki eylemi sürüyor.