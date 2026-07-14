Son dakika | 15-18 yaş arasına müebbet geliyor: Yeni düzenleme açıklandı

AKP çocuklara yönelik düzenlemelerin yer aldığı yeni kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, yaptığı basın toplantısında teklif kapsamında 7 ayrı kanunda değişiklik öngörüldüğünü açıkladı.

Suça sürüklenen çocuklara dair düzenlemelere değinen Usta, belirli koşullarda 15-18 yaş grubundaki çocuklar hakkında müebbet hapis cezası uygulanabilmesinin de teklif kapsamında yer aldığını açıkladı.

Leyla Şahin Usta'nın konu hakkındaki açıklamaları şu şekilde:

-Teklif ile 7 farklı kanunda değişiklik veya düzenleme öngörülmekte olup yürütme ve yürürlük hükümleri dahil toplam 18 maddeden oluşmaktadır.

-Teklifte suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın sağlanması, kişilerin can güvenliğinin korunması, toplumsal huzurun güçlendirilmesi, infaz adaletinin sağlanması ile çocukların korunması ve daha etkin rehabilite edilebilmesine yönelik çok önemli düzenlemeler yer almaktadır.

-Şimdi size teklifte yer alan düzenlemelerle ilgili bazı bilgileri sunmak istiyorum.

-Çocukların suça karışması yalnızca ülkemizin değil, dünyanın birçok ülkesinin karşı karşıya bulunduğu çok boyutlu bir sorundur.

-Son yıllarda çocukların karıştığı ağır şiddet olaylarında yaşanan artış, suç işleme yaşının giderek düşmesi ve çocukların suç örgütleri tarafından istismar edilmesi, mevcut sistemin günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir

Ayrıntılar gelecek...