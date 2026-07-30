Son 66 yılın yağış rekoru kırıldı! Barajlar doldu taştı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce hazırlanan, haziran ayına ilişkin İklim, Fenolojik Durum ve Sulama İzleme istatistiklerinden derlenen bilgiye göre, 1 Ekim 2025 ile 30 Haziran 2026 dönemini kapsayan su yılında Türkiye genelinde metrekareye ortalama 674,6 milimetre yağış düştü. Yağışlar, normalin yüzde 30, bir önceki yılın ise tam yüzde 76 üzerinde gerçekleşerek su yılı yağışları 9 aylık dönemde son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Tüm bölgelerde yağış artışı gözlemlenirken, en büyük artış yüzde 47 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi. Su yılının 9 aylık kümülatif döneminde Akdeniz Bölgesi'nde 66, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 38, İç Anadolu Bölgesi'nde 15, Ege Bölgesi'nde 11, Karadeniz Bölgesi'nde son 10 yılın en yüksek yağış seviyeleri kaydedildi.

SULAMA BARAJLARI YÜZDE 80'E DAYANDI

Artan yağışlar, tarımsal sulama için hayati önem taşıyan barajların su rezervlerini de ciddi şekilde güçlendirdi. 1 Temmuz itibarıyla sulama amaçlı barajların doluluk oranı yüzde 79,1 seviyesine ulaşarak geçtiğimiz yıla oranla çok daha umut verici bir tablo ortaya koydu. Haziran ayında da yağışların normalin oldukça üzerinde seyretmesiyle meteorolojik koşullar olumlu ve dengeli bir çizgide ilerledi.

TARIMDA YÜKSEK VERİM BEKLENTİSİ

Yağışların belirgin şekilde artmasıyla, ülke genelinde "nemli dönemin" başladığı, bu durumun toprak nemini artırarak, bitki gelişimini desteklediği belirlendi. Özellikle hububat ve tarla bitkilerinin gelişimi tüm bölgelerde normal ve sağlıklı bir seyir izlerken, sezon başında endişe yaratan kuraklık riskleri tamamen ortadan kalktı. Mevcut hava koşullarının devam etmesi halinde 2025-2026 tarım sezonunda üretim miktarı ve verimin beklentileri tam anlamıyla karşılayacağını öngörülüyor. (AA)