Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası'nda yağışlar geçen yılın çok üzerine çıktı. Uzmanlar, ülke genelinde Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltelerinden birinin elde edilebileceğini öngörüyor.

Geçen yıl son 50-60 yılın en kurak sezonunu yaşayan Türkiye, bu yıl tam tersine uzun yıllar ortalamasının üzerinde yağış aldı. Mayıs başına kadar ülke genelinde geçen yıla kıyasla yüzde 73 daha fazla yağış kaydedildi. 2,2 milyon hektarlık ekim alanına sahip Konya Ovası'nda ise bu fark yüzde 90'a ulaştı.

"KIRAÇ ARAZİLER BİLE SULAMAYA İHTİYAÇ DUYMADI"

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, ocak ayından itibaren ovaya düşen yağışın son derece önemli olduğunu belirtti. Soylu, yağışa bağlı üretim yapan buğday ve arpa üreticilerinin bu dönemden ciddi katkı gördüğünü, barajların doluluk oranlarının da desteklendiğini ifade etti.

Soylu, genel değerlendirmesini şöyle özetledi:

"Yağış anlamında uzun yılların değerlendirmesine baktığımız zaman Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltelerinden birini elde edebileceğimiz bir potansiyeldeyiz."

MANTAR HASTALIKLARI VE DOLU RİSKİ SÜRÜYOR

Tarımı "üstü açık fabrika" olarak tanımlayan Soylu, ürün ambara girinceye kadar riskin her zaman var olduğunu vurguladı. Nemli ve yağışlı geçen dönemin tarım alanlarında mantar hastalıklarını tetiklediğini, bunun verim ve kaliteyi kısmen olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Soylu, Adana Ceyhan'da yaşanan dolu zararını ve Konya'nın Yunak ilçesindeki sel baskınlarını yerel ölçekli sorunlar olarak değerlendirdi. Ülke genelinde büyük bir olumsuzluk görülmediğini, gidişatın iyi olduğunu belirtti.

GEÇEN YILIN KURAKLIĞI TÜM ÜLKEYİ VURMUŞTU

Soylu, geçen yılki kuraklığın bölgesel değil ülke çapında yaşandığına dikkat çekti. Önceki yıllarda da kurak dönemler görüldüğünü ancak bunların genellikle belirli bölgelerle sınırlı kaldığını hatırlattı. Bu yılın ise tam tersi bir seyir izlediğini, neredeyse her bölgede normalin üzerinde yağış düştüğünü aktardı.

