Son 10 yılın rekoru kırıldı, tezgahlar doldu doldu taştı!

Denizlerde 1 Eylül itibarıyla av yasağının kalkması ve hava koşullarının elverişli seyretmesi İstanbul tezgahlarında büyük bir bolluk yarattı. Ağlara takılan tonlarca palamut, hamsi ve istavrit kıyıya taşınırken, ürün çeşitliliği dar gelirli tüketicinin yüzünü güldürdü.

TEKNELER KIYIYA TIKA BASA DÖNÜYOR

İstanbul Balık Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Yaşar Gün, yeni av sezonunun son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çekti. Balıkçı teknelerinin limanlara dolu döndüğünü belirten Gün, tezgahtaki hareketliliği şu sözlerle anlattı:

"Tekneler dolu dolu geliyor. Balıkçılık sezonu bitene kadar böyle devam eder inşallah. Esnafımız durumdan memnun. Bu yıl vatandaşlar Marmara'da balığa doyacak."

PALAMUT VE HAMSİDE ETİKETLER GERİLEDİ

Tezgahlardaki ürün çeşitliliğinin memnuniyet yarattığını ifade eden Yaşar Gün, palamudun büyüklüğüne göre 100 ile 150 lira arasında satıldığını, hamsinin ise 80 ile 100 lira aralığına indiğini aktardı. Gün, piyasadaki son durumu şu sözlerle özetledi:

"Böyle havalarda balık daha da büyüyor. İnşallah balık kilonun üzerine de çıkar. Bu durumda balık daha da ucuzlar. Havalar soğuyunca, yağmur olunca balık daha güzel büyür. Balık bolluğu son 10 yılın en yüksek seviyelerinde. Bu sene her çeşit balık var. Ama bolluk olarak şu anda palamut, hamsi, istavrit, mezgit, tekir oldukça fazla. Vatandaşların balığa ilgisi çok güzel. Şu anda bol bol balık yiyorlar, tezgahlar dolu dolu, satışlar da güzel. Yani alan da satan da yiyen de memnun."

SON YILLARIN EN BEREKETLİ DÖNEMİ

Kumkapı Balıkçılar Çarşısı Derneği Başkanı Erkan Sarıyaprak ise sezona çok güçlü bir başlangıç yapıldığını vurguladı. Son yılların en bereketli tablosunun yaşandığına işaret eden Sarıyaprak, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Balık çok bol. Bu sene, son 10 yılın en çok palamutu var. İnşallah daha da bol olacak. Hamsi, istavrit, tekir çok bol bu sene. İnşallah halkımız bu sene çok balık yiyecek. Palamut en çok rağbet görüyor. Palamuttan sonra hamsi, istavrit ve tekir geliyor."

MEVSİMİNE GÖRE TÜKETİM ÇAĞRISI

Yağmur ve soğuk havaların balığın lezzetini doğrudan artırdığını kaydeden Erkan Sarıyaprak, tüketicilere bilinçli alışveriş yapmaları yönünde çağrıda bulundu. Sarıyaprak sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Yağmur yağarsa palamut biraz daha büyür, daha bol olur, soğuk suda da balık biraz daha lezzetli olur. Daha çok balık bekliyoruz. Bu sene son yılların en bol balığı var. Hem istavrit bol hem hamsi bol hem palamut bol. Vatandaşlarımız mevsimine göre balık yesin. Bu sene mesela eylülde palamut, ekimde lüfer, kasımda sarı kanat yesin. Mevsimine göre vatandaşlar balığı yerse tadına doyamaz."

(AA)