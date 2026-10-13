Soma Termik Santrali yine gündemde: 720 işçi izne çıkarıldı

Manisa’nın Soma ilçesindeki Soma Termik Santrali TORKU iflas nedeniyle sattı. Santrali şirketten 20 Milyar lira alacağı olan TKİ geri aldı.

YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise bu devir teslim ve iflas sürecinde santralde ücretsiz izne çıkarılan işçi sayısının 720’ye ulaştığını belirterek çalışanların geleceğinin açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Santralin 2015 yılında özelleştirilerek Torku’ya devredildiğini hatırlatan Bakırlıoğlu, bu süreçte gerekli yatırımların yapılmadığını ve Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) olan borcun 20 milyar lirayı aştığını ifade etti.

İcra sürecinin ardından santralin yaklaşık 7 milyar lira bedelle TKİ tarafından devralındığını belirten Bakırlıoğlu, buna rağmen çalışanların sorunlarının devam ettiğini söyledi.

720 İŞÇİ İZİNE ÇIKARILDI

Santralde çalışanların yeniden ücretsiz izne çıkarıldığını belirten Bakırlıoğlu, son duruma ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Şu anda aldığımız haberlere göre dün 56 çalışanını ücretsiz izne çıkarmış, bu sayı bugün itibarıyla 720'ye çıkarılmış. Bunlardan 256 tanesi ücretsiz izne çıkmış fakat süreç içerisinde bu sayının artacağı öngörülmekte.”

Santralde daha önce de benzer bir süreç yaşandığını ve işçilerin bir süre sonra yeniden işbaşı yaptığını hatırlatan Bakırlıoğlu, çalışanların istihdam durumuna ilişkin belirsizliğin sürdüğünü vurguladı.

BAKANLIĞA SORU SORULDU

Bakırlıoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na devir teslim sürecinin ne zaman tamamlanacağını, santraldeki çalışanların tamamının istihdam edilip edilmeyeceğini ve Torku döneminden kalan işçi alacaklarının nasıl ödeneceğini sordu.

İşçilerin maaş, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının akıbetinin de açıklığa kavuşturulmasını isteyen Bakırlıoğlu, santraldeki belirsizliğin giderilmesi ve emekçilerin mağduriyet yaşamaması için Bakanlığın sorulara bir an önce yanıt vermesi gerektiğini kaydetti. (ANKA)