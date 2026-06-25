Soluk borusuna mama kaçan bebek kurtarılamadı

Eskişehir'de soluk borusuna mama kaçan 2,5 yaşındaki erkek bebek S.K.G., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri ailenin evinde inceleme yaptı.

BİR ANDA NEFESİ KESİLDİ

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde ailesi tarafından mama verilen 2,5 yaşındaki S.K.G.'nin bir anda nefesi kesildi. Fenalaşan bebek, ailesi tarafından kendi imkanlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen erkek bebek hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde, mamanın soluk borusuna kaçtığı belirlendi.

POLİS EVDE İNCELEME YAPTI

Olayın ardından bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, ailenin evinde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturma sürüyor.

(DHA)