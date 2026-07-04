soL Haber'e erişim engeli

İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) EngelliWeb projesi, soL Haber'in X hesabına erişim engeli getirildiğini duyurdu. 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında alınan kararın gerekçesi olarak "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gösterildi.

SOL HABER'E ERİŞİM ENGELİ

İFÖD'ün paylaştığı bilgilere göre, 924 bin takipçiye sahip @solhaberportali adlı X hesabı hakkında erişim engeli kararı alındı. Kararın, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında uygulandığı belirtildi.

Derneğin açıklamasında, erişim engeli kararına rağmen X platformunun hesabı henüz Türkiye'den görünmez hale getirmediği ifade edildi. Bu nedenle hesabın kararın duyurulduğu sırada erişilebilir durumda olduğu aktarıldı.

5651 SAYILI KANUNUN 8/A MADDESİ

Erişim engeline dayanak gösterilen 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi; milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve benzeri gerekçelerle internet içeriklerine erişimin engellenmesine imkan tanıyor.